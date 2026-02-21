«Кременчук» поступився «Одещині» на останніх секундах матчу

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 57

Вирішальна шайба була забита за секунду до завершення основного часу

У напруженому поєдинку «Кременчук» поступився «Одещині» з рахунком 4:5. Про це повідомляє Федерація хокею України.

Гра розпочалася активно: вже на 36-й секунді Лісін відкрив рахунок за «Одещину», проте кременчужани швидко відповіли шайбами Браги та Абаджяна, вийшовши вперед 2:1 після першого періоду. Протягом другого періоду «Кременчук» утримував лідерство, але суперник наздогнав рахунок і вивів гру у рівність до фінального періоду.

У третьому періоді команди обмінялися результативними атаками: «Кременчук» зрівнював рахунок після шайби Абаджяна, але за хвилину до фінального свистка Бабинець приніс «Одещині» перемогу — 5:4.

Нагадаємо, що в попередньму матчі «Кременчук» поступився «Соколу» з рахунком 4:3.



