«Кременчук» поступився «Соколу» у матчі чемпіонату України

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 83

16 лютого хокейний клуб «Кременчук» зазнав поразки від «Сокіл» у виїзному матчі Чемпіонату України. Зустріч відбулася на льоду столичного «АТЕК» та завершилася з рахунком 4:3. Про це повідомили у пресслужбі Федерації хокею України.

Команди обмінялися шайбами вже в першому періоді. Упродовж матчу суперники по черзі виходили вперед, а в третьому періоді «Кременчук» зрівняв рахунок. Вирішальна шайба була закинута наприкінці поєдинку.

У складі «Кременчука» відзначилися Середницький, Безуглий та Андрущенко.

Нагадаємо, що 13 лютого на домашній арені ХК «Кременчук» розгромив «Крижинку-Кепіталз» з рахунком 12:1.