Полтавщина

У Кременчуцькому районі викрили незаконне полювання

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 113

Браконьєри спобували уникнути відповідальності

13 лютого 2026 року державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Центрального округу зафіксували грубе порушення правил полювання на території мисливських угідь ТОВ «Мисливсько-рибальське господарство «Бугаївське», що знаходиться в Кременчуцькому районі. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Центрального округу.

Під час перевірки інспектори виявили групу осіб, які здійснювали незаконне полювання. Побачивши контроль, браконьєри намагалися втекти, проте для встановлення осіб на місце події була викликана слідчо-оперативна група Національної поліції.

Нагадуємо, що у більшості областей України діє повна заборона на відвідування лісів та полювання, встановлена розпорядженнями військових адміністрацій. За незаконне полювання передбачена відповідальність згідно зі ст. 85 КУпАП та ст. 248 КК України — штрафи, конфіскація та кримінальна відповідальність, якщо браконьєрство завдало істотної шкоди природі.

Також нагадаємо, що з 15 лютого на територіїї Полтавської області діє заборона на вилов щуки. 

Автор: Катерина Животовська
незаконне полювання екологічна інспекція
