Встигніть оформити передплату на електронну версію газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 19:05
Переглядів: 101
Улюблена газета у вашому телефоні
Відтепер у кожного є можливість оформити електронну передплату на газету «Для дому і сім'ї». Щотижня ви будете першими отримувати газету в електронному вигляді.
В електронній «ДДС» знайдете:
- повну ТБ-програму,
- об’яви,
- новини,
- розслідування,
- цікаві інтерв’ю,
- смачні рецепти,
- поради по здоров’ю і по дому,
- захопливі сканворд, японські кросворди та багато іншого.
З питань передплати звертатися за номером 0981248490.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.