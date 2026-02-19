Масляна: млинці зі шпинатом і лососем
Сьогодні, 20:02
Не тільки смачно, ще й красиво
Складники:
- 300 г свіжого або замороженого шпинату
- 150 г вершкового сиру
- 150 г лосося слабосолоного
- дрібка солі за смаком
- олія для смаження
Приготування:
- Шпинат наріжте великими шматочками. Лосось наріжте тонкими слайсами.
- Розігрійте сковороду з маслом. Викладіть шпинат, посоліть і обсмажте протягом 2-4 хвилин, регулярно помішуючи. Зніміть з вогню і дайте охолонути.
- Намажте млинець вершковим сиром. Зверху викладіть обсмажений шпинат. Потім - слайси лосося.
- Загорніть млинець рулетом. Наріжте навскоси, щоб отримати гарний зріз.
- За цим рецептом можна зробити кольорові млинці зі шпинатом і лососем. Для цього наріжте підсушений шпинат, додайте 2 столові ложки олії та перебийте на високій швидкості до однорідності. Вмішайте шпинатну масу в млинцеве тісто і скоректуйте його консистенцію.
- Смажте як звичайні млинці.
- Потім змастіть вершковим сиром, викладіть слайси лосося і загорніть рулетом.
