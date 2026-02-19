ГО "Захист держави"
Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Масляна: млинці зі шпинатом і лососем

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 88

Не тільки смачно, ще й красиво

Складники:

  • 300 г свіжого або замороженого шпинату
  • 150 г вершкового сиру
  • 150 г лосося слабосолоного
  • дрібка солі за смаком
  • олія для смаження

Приготування:

  1. Шпинат наріжте великими шматочками. Лосось наріжте тонкими слайсами.
  2. Розігрійте сковороду з маслом. Викладіть шпинат, посоліть і обсмажте протягом 2-4 хвилин, регулярно помішуючи. Зніміть з вогню і дайте охолонути.
  3. Намажте млинець вершковим сиром. Зверху викладіть обсмажений шпинат. Потім - слайси лосося.
  4. Загорніть млинець рулетом. Наріжте навскоси, щоб отримати гарний зріз.
  5. За цим рецептом можна зробити кольорові млинці зі шпинатом і лососем. Для цього наріжте підсушений шпинат, додайте 2 столові ложки олії та перебийте на високій швидкості до однорідності. Вмішайте шпинатну масу в млинцеве тісто і скоректуйте його консистенцію.
  6. Смажте як звичайні млинці.
  7. Потім змастіть вершковим сиром, викладіть слайси лосося і загорніть рулетом.

 

Автор: Мирослава Українська
Теги: Масляна млинці на Масляну рецепти
