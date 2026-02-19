ГО "Захист держави"
Споживач

В Україні запровадили нову модель державного замовлення пасажирських залізничних перевезень

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1

За новою моделлю держава напряму компенсуватиме перевізнику різницю між собівартістю поїздок і ціною квитків, щоб зберегти доступні тарифи та стабільний рух поїздів

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запуск експериментальної моделі державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення залізничним транспортом у далекому сполученні. Ініціативу розробили Міністерство розвитку громад та територій спільно з Міністерством фінансів України. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Як пояснюють в уряді, фактична собівартість поїздки в середньому більш ніж утричі перевищує вартість квитка. Водночас пасажирські перевезення залишаються соціально важливими, особливо в умовах воєнного стану, коли залізницею активно користуються військовослужбовці, їхні родини та внутрішньо переміщені особи.

У межах нової моделі держава на постійній основі компенсуватиме перевізнику різницю між реальною собівартістю перевезень і чинними тарифами. Такий підхід давно застосовується в більшості європейських країн.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, залізниця є критично важливим видом транспорту для мільйонів українців, а завдання держави — забезпечити стабільний і передбачуваний рух поїздів при збереженні доступних тарифів для населення.

У 2026 році обсяг державного замовлення на пасажирські залізничні перевезення становитиме 16 млрд грн. Ці кошти покриватимуть усі основні напрямки, за якими наразі здійснюється залізничне сполучення. Держава також контролюватиме повноцінне виконання замовлених послуг.

Запровадження нової моделі має зробити фінансування галузі прозорішим і передбачуванішим, зменшити фінансове навантаження на перевізника та забезпечити стабільну роботу залізничного транспорту по всій країні. Крім того, це ще один крок до наближення української транспортної системи до європейської моделі надання соціально важливих перевезень, яка діє в країнах Європейського Союзу.

Автор: Катерина Животовська
