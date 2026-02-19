Уряд спростив передачу державного та комунального майна для проживання ВПО

Відтепер організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах

Кабмін спростив передачу в оренду державного та комунального майна, а також майна державних компаній для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відповідне рішення, уряд ухвалив на засіданні учора, 18 лютого. Пільгові умови надаються також громадським та благодійним організаціям. Про це повідомив «Урядовий портал».

Орендна ставка у розмірі 0,01% та орендна плата в 1 грн

Так, постановою Кабміну встановлюється орендна ставка у розмірі 0,01% для громадських об’єднань і благодійних організацій, які використовують державне або комунальне майно для створення місць для тимчасового проживання ВПО.

Також на період воєнного стану та протягом одного року після його завершення державні та комунальні установи, єдиним засновником яких є держава або територіальна громада, зможуть отримувати майно в оренду для розміщення ВПО без проведення аукціону по спрощеній та пришвидшеній процедурі.

Це стосується тих установ, які працюють у сферах охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту, сім’ї та молоді.

Річна орендна плата за такі об’єкти становитиме 1 гривню за кожний об’єкт оренди.

Щодо використання майна державних компаній

Крім того, зміни передбачають можливість передачі в оренду на період воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення об’єктів нерухомості державних компаній (господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% належать державі), для тимчасового проживання ВПО. Річна орендна плата за таке майно також становитиме 1 гривню.

Йдеться насамперед про об’єкти, які не використовуються в основній діяльності балансоутримувачів: санаторії, пансіонати, гуртожитки, житлові приміщення та інші об’єкти нерухомості. Їх передача в оренду не матиме суттєвого впливу на господарську діяльність відповідних підприємств, але дозволить ефективно використовувати наявні ресурси для вирішення соціальних потреб.

— Ухвалене рішення є частиною комплексної роботи уряду з ефективного управління державною власністю та спрямоване на максимальне використання наявної інфраструктури для підтримки громадян, які постраждали від війни. Постанова створює правові умови для оперативного облаштування приміщень для проживання ВПО, мінімізує бюрократичні процедури та дозволяє швидко залучати до цього державні та комунальні об’єкти нерухомості, а також власне майно державних акціонерних товариств, — зазначають у повідомленні.

Це дозвол ить ВПО швидше облаштовувати місця тимчасового проживання

Про це рішення уряду написала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона зазначила, що Кабмін спрощує механізм забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб. Відтепер організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах.

— Такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну, — зазначила Юлія Свириденко.

