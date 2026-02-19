ГО "Захист держави"
Стратегічні рішення не можуть ухвалюватися кулуарно» — у Полтавському осередку ГО «Захист держави»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Гроші, Україна, Світ

Фінансування ремонту доріг з державного бюджету покриває лише 10% реальної потреби — у 2026 році капремонту доріг не буде

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 177

 

Уже кілька років у бюджеті країни закладають кошти лише на поточний (ямковий) ремонт та підготовку до зими

У 2026 році на утримання доріг в державному бюджеті Україні закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом. Про це в інтерв’ю «Економічній правді» розповів голова держагентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин.

Очільник агентства наголосив, що вже кілька років у державному бюджеті фактично закладають кошти лише на поточний (ямковий) ремонт та підготовку доріг до зими.

— Наш бюджет становить 10-15% від мінімальної потреби на повноцінне утримання… Кошти на капітальний ремонт цього року, як і минулого, не передбачені. У бюджеті їх немає, — розповів Сухомлин і додав, що ці гроші також йдуть на супутні роботи з освітлення та обрізки дерев.

Він розповів, що у 2026 році планують фрезерування та латання вибоїн на дорогах, і, за словами голови держагентства, є високий ризик, що навесні наступного року проблема повториться.

Сергій Сухомлин також навів динаміку фінансування ремонту доріг під час повномасштабної війни. У 2023 році на дороги виділили 42 млрд грн, з них на дороги місцевого значення — нуль. У 2024 році — 21,5 млрд грн, з них на місцеві дороги — нуль. У 2025 році — 18,6 млрд грн на ремонт і утримання, з них 1,8 млрд грн спрямували на дороги місцевого значення.

На 2026 рік у державному бюджеті закладено 12,6 млрд грн, але з них 2,5 млрд грн — на обладнання пунктів пропуску та міжнародні проєкти, і лише 8,6 млрд грн — безпосередньо на поточний ремонт і утримання доріг.

 

До повномасштабної війни — з 2016 року видатки державного бюджету на будівництво та утримання доріг зростали в арифметичній прогресії. У 2021 році вони сягнули майже 180 млрд грн. Після початку великої війни уряд згорнув програму «Велике будівництво», і пріоритетність доріг відійшла на третій план.

Нагадаємо, учора ми писали, що в Кременчуці триває ремонт доріг та надали перелік вулиць, де проводяться ремонтні роботи.

Нещодавно ми писали, що у 2026 році Кременчук планує витратити з міського бюджету 183,3 млн грн на утримання та розвиток автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури. Більшість з них (164,1 млн грн) отримає комунальне підприємство «КПС ШРБУ». З них 163,7 млн грн планують спрямувати на поточний ремонт і утримання вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проїздів у громаді.

Окремо в міському бюджеті заклали кошти на капітальні роботи. Зокрема, 18 млн грн планують витратити на капітальний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі міста. Ще 1,2 млн грн передбачили на капітальний ремонт і встановлення дорожніх знаків.

У грудні ми писали, що дорожники оновили покриття на трасі Хорол — Кременчук.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ремонт доріг капітальний ремонт поточний ремонт державний бюджет
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх