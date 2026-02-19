Фінансування ремонту доріг з державного бюджету покриває лише 10% реальної потреби — у 2026 році капремонту доріг не буде

Уже кілька років у бюджеті країни закладають кошти лише на поточний (ямковий) ремонт та підготовку до зими

У 2026 році на утримання доріг в державному бюджеті Україні закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом. Про це в інтерв’ю «Економічній правді» розповів голова держагентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин.

Очільник агентства наголосив, що вже кілька років у державному бюджеті фактично закладають кошти лише на поточний (ямковий) ремонт та підготовку доріг до зими.

— Наш бюджет становить 10-15% від мінімальної потреби на повноцінне утримання… Кошти на капітальний ремонт цього року, як і минулого, не передбачені. У бюджеті їх немає, — розповів Сухомлин і додав, що ці гроші також йдуть на супутні роботи з освітлення та обрізки дерев.

Він розповів, що у 2026 році планують фрезерування та латання вибоїн на дорогах, і, за словами голови держагентства, є високий ризик, що навесні наступного року проблема повториться.

Сергій Сухомлин також навів динаміку фінансування ремонту доріг під час повномасштабної війни. У 2023 році на дороги виділили 42 млрд грн, з них на дороги місцевого значення — нуль. У 2024 році — 21,5 млрд грн, з них на місцеві дороги — нуль. У 2025 році — 18,6 млрд грн на ремонт і утримання, з них 1,8 млрд грн спрямували на дороги місцевого значення.

На 2026 рік у державному бюджеті закладено 12,6 млрд грн, але з них 2,5 млрд грн — на обладнання пунктів пропуску та міжнародні проєкти, і лише 8,6 млрд грн — безпосередньо на поточний ремонт і утримання доріг.

До повномасштабної війни — з 2016 року видатки державного бюджету на будівництво та утримання доріг зростали в арифметичній прогресії. У 2021 році вони сягнули майже 180 млрд грн. Після початку великої війни уряд згорнув програму «Велике будівництво», і пріоритетність доріг відійшла на третій план.

