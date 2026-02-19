На Полтавщині оголосили метеопопередження: ожеледиця на дорогах

У Полтавській області синоптики попереджають про небезпечні погодні явища. За даними обласного гідрометцентру, на дорогах області, 20 лютого, очікується ожеледиця. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Вночі 20 лютого можливий слабкий сніг, вдень — сніг. Пориви вітру сягатимуть 5-7 м/с. Температура повітря вночі 7-12 градусів нижче нуля, вдень 0-5 морозу.
Нагадаємо, що 19 грудня, рясний сніг паралізував Кременчук.
