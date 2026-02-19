Поблизу Драбинівки на Полтавщині автомобіль з’їхав у кювет: є травмований

18 лютого близько 14.00 біля села Драбинівка, Полтавського району саталось дорожнього-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, автомобіль Opel Astra, за кермом якого був 41-річний водій, зʼїхав у кювет. Внаслідок ДТП травмувався 38-річний пасажир. Його ушпиталили.
За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, що водій напідпитку спричинив ДТП на вулиці Київській в Кременчуці.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.