Топ новина, Кременчук, Соціальний захист

За якими списками у Кременчуці розподілятимуть «Пакунки тепла» для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 4

 

Очікуємо, що чиновники нададуть інформацію з цього приводу, щоб кременчуківці відповідних категорій розуміли, чи варто їм сподіватися на отримання «Пакунку тепла»

Сьогодні вранці «Кременчуцький Телеграф» повідомив, що уряд запустив єдину платформу зимових програм підтримки для людей та допомоги для бізнесу. Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Серед допомоги для людей очільниця уряду згадала про «Пакунки тепла» для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів.

Майже одразу до редакції зателефонував наш читач Валерій, який розповів, що є особою з інвалідністю 1-ї групи, так само як і його дружина, і ніякого «Пакунку тепла» їхня родина не отримувала. За словами Валерія, він телефонував до КНП «Турбота», де йому пояснили, що «Пакунки тепла» розподіляють за якимось «списками з Полтави». А от які критерії для включення у ці списки пояснити не змогли. Як і того, чи отримає він та його дружина ці пакунки від уряду.

«Кременчуцький Телеграф» протягом трьох годин намагався звязатися з директоркою КНП «Турбота» Мариною Ємець та директоркою департаменту соціального захисту населення Мариною Доценко. Питання щодо того, хто і коли зможе отримати «Пакунки тепла» ми передали їм через контактний телефон підприємства.

На жаль, посадовиці так і не надали нашій редакції та нашим читачам жодної відповіді на ці питання. З цього ми припускаємо, що вони й самі з цього приводу нічого не знають, через брак інформації щодо цієї урядової ініціативи.

Сподіваємося, що керівники відповідних установ, коли матимуть хоч якусь інформацію з цього приводу, нададуть її нашому виданню, або оприлюднять іншим способом, щоб кременчуківці відповідних категорій розуміли, чи варто їм сподіватися на отримання «Пакунку тепла».

Нагадаємо, 11 лютого ми писали, що Президент України Володимир Зеленський доручив забезпечити на Полтавщині реалізацію програми «Пакунок тепла». За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, це адресна допомога маломобільним громадянам, людям у складних життєвих обставинах та одиноким пенсіонерам. Ініціювали створення цієї програми на тлі російських обстрілів енергетичної інфраструктури та сильних морозів. 

До «Пакунку тепла» входять:

  • зимовий спальний мішок;
  • потужний павербанк для зарядки телефонів;
  • термос та ліхтарик;
  • теплі шкарпетки;
  • набори свічок та сірників;
  • інші речі першої потреби в холодну пору.

Після того як область отримає пакунки, соціальні працівники поадресно розноситимуть їх людям, які цього найбільш потребують.

Раніше ми писали, що президент Зеленський заявив про те, що на Полтавщині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням.

Автор: Віктор Крук
Теги: уряд програма підтримки Пакунок тепла турбота
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

