У Карлівці чоловік викрав комунальний сміттєвоз та врізався на ньому в паркан

Учора, 18 лютого, у Карлівці близько 22.00 невідомий викрав смітєвоз комунального підприємства. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, водій залишив автомобіль «ГАЗ» без нагляду на кілька хвилин. Цим скористався зловмисник — він сів за кермо та поїхав.
Згодом чоловік не впорався з керуванням і врізався у бетонний паркан приватного будинку.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до викрадення авто причетний 45-річний житель Машівської громади.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.
Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.
