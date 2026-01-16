На Миргородщині чоловік викрав автомобіль, а тоді потрапив на ньому в аварію

Чоловікові може загрожувати до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна

У Миргородському районі чоловік викрав автомобіль, а тоді потрапив на ньому в аварію. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, у середу, 14 січня, близько 12.00 до поліції звернувся 33-річний чоловік і заявив про те, що з його подвір’я зникла автівка.

Поліціянти встановили чоловіка, який міг скоїти злочин. Ним виявився 20-річний молодик. Також поліція з’ясувала, що викрадений автомобіль потрапив у ДТП, де зазнав механічних пошкоджень.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з проникненням у приміщення чи інше сховище. Підозрюваному може загрожувати від 5 до 8 років ув’язнення з кофіскацією майна або без неї.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Миргородському районі 39-річному чоловікові повідомили про підозру у викраденні автомобіля.