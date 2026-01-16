ГО "Захист держави"
Політика, Україна, Світ, Війна

Українці вважають, що РФ хоче знищити українську націю, а у разі «заморожування» лінії фронту знову нападе, — опитування

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 318

 

Переважна більшість опитаних не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру через бажання самої Росії продовжувати війну проти України

Більшість українців вважають, що хоча Росія і просувається на фронті, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати опір. Крім того, українці переконані, що навіть у разі заморожування війни Росія спробує знову напасти, і водночас сподіваються на підтримку Європи у разі повторного вторгнення. Про це свідчать результати опитування на тему «Війна і мир: думки і погляди українців», яке у січні 2026 року провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

На мир з РФ сподіватися не варто

Серед основних результатів цього дослідження те, що більшість (69%) опитаних вважають, що Росія хоче насамперед знищити українську націю або здійснити геноцид. А 83% з них вважають, що цілі Росії є більш масштабними, ніж просто контроль над усім Донбасом.

Така ж кількість опитаних (69%) не вірять в те, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру через небажання самої Росії йти на мир та її мету продовжувати війну проти України. Лише 26% вірять у те, що з РФ можна домовитися про мир.

Чи можна вірити гарантіям Заходу

Більшість українців (57%) очікують, що навіть у разі «заморожування» за нинішньою лінією фронту і з наданими Заходом гарантіями безпеки Росія все одно спробує напасти знову. Лише 11% вважають, що повторного нападу не відбудеться.

Трохи більше опитаних (59%) вважають, що у разі повторного нападу Європа надасть всю необхідну підтримку, а у допомогу від США вірять лише 39% респондентів.

Україна здатна чинити опір

Понад три чверті українців (77%) вважають, що хоча Росія і просувається на фронті, але дуже повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати чинити опір агресору. Лише 12% вважають опір України безнадійним.

Більшість опитаних (54%) категорично відкидають пропозицію передати весь Донбас під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки від США і Європи. Готові погодитися на це за умови суттєвих та надійних гарантій безпеки 39%.

Щодо референдуму по мирній угоді

Більшість українців (55%) підтримують проведення референдуму щодо мирної угоди, а майже третина (32%) виступають проти його проведення.

А до можливості голосувати на виборах онлайн негативно ставляться 60% респондентів. Коли соціологи обговорювали можливість онлайн-голосування в контексті можливих фальсифікацій, негативне ставлення до проведення таких виборів зростає до 71%.

Опитування проводилося з 9 по 14 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 601 респондента на всій території, підконтрольній уряду України. До вибірки не включалися мешканці тимчасово окупованих територій, а також українці, які виїхали за кордон.

Більшість українців відкидають запропонований РФ «мирний план» закінчення війни — опитування КМІС

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про попереднє опитування КМІС, проведене у грудні 2025 року, яке стосувалося очікувань строку закінчення війни. За результатами дослідження, майже третина українців вважає, що війна триватиме до 2027 року або довше, водночас 62% готові терпіти війну стільки, скільки потрібно.

Підсумки грудневого опитування КМІС також показали, що більш ніж половина опитуваних українців (53%) категорично проти жодних територіальних поступок на користь Росії.

Автор: Віктор Крук
Теги: соціологія опитування кміс переговори війна
