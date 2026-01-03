ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Майже третина українців очікує, що війна триватиме до 2027 року — опитування КМІС

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 96

 За даними КМІС, майже третина українців вважає, що війна триватиме до 2027 року або довше, ще 33% не можуть спрогнозувати її завершення. Водночас 62% готові терпіти війну стільки, скільки потрібно

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 29% українців вважають, що війна в Україні може завершитися у 2027 році або пізніше. Водночас 33% респондентів відповіли, що не знають, коли саме це може статися.

Дослідження проводили з 26 листопада до 29 грудня 2025 року.

Лише 10% опитаних очікують завершення війни до кінця 2025 року або на початку 2026-го. У вересні таких було більше — 18%.
Ще 16% сподіваються, що війна закінчиться у першій половині 2026 року (у вересні — 15%).

Таким чином, лише близько чверті українців розраховують на завершення війни в умовно недалекій перспективі.

Ще 12% респондентів вважають, що війна може завершитися у другій половині 2026 року.

Готовність терпіти війну

Водночас більшість українців зберігають високу стійкість. За даними КМІС:

  • 62% заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно;

  • 3% — готові витримати ще близько року;

  • 14% говорять про декілька місяців або пів року (у вересні таких було 21%).

Соціологи також зазначають, що зросла частка тих, хто вагається з відповіддю на це питання — з 13% до 21%.

 

Як проводили опитування

Опитування КМІС провели методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах України, підконтрольних уряду.

Було опитано 1001 респондента віком від 18 років.
До вибірки не включали мешканців тимчасово окупованих територій та громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року (водночас у дослідженні брали участь ВПО).

Статистична похибка за звичайних умов не перевищує 4,1%, однак в умовах війни можливі додаткові систематичні відхилення.

Нагадаємо, що згідно з соцопитуванням ГО «Захист Держави», мирні переговори залишаються актуальними для українців.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: опитування кміс
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх