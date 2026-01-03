Майже третина українців очікує, що війна триватиме до 2027 року — опитування КМІС

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 96

За даними КМІС, майже третина українців вважає, що війна триватиме до 2027 року або довше, ще 33% не можуть спрогнозувати її завершення. Водночас 62% готові терпіти війну стільки, скільки потрібно

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 29% українців вважають, що війна в Україні може завершитися у 2027 році або пізніше. Водночас 33% респондентів відповіли, що не знають, коли саме це може статися.

Дослідження проводили з 26 листопада до 29 грудня 2025 року.

Лише 10% опитаних очікують завершення війни до кінця 2025 року або на початку 2026-го. У вересні таких було більше — 18%.

Ще 16% сподіваються, що війна закінчиться у першій половині 2026 року (у вересні — 15%).

Таким чином, лише близько чверті українців розраховують на завершення війни в умовно недалекій перспективі.

Ще 12% респондентів вважають, що війна може завершитися у другій половині 2026 року.

Готовність терпіти війну

Водночас більшість українців зберігають високу стійкість. За даними КМІС:

62% заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно;

3% — готові витримати ще близько року;

14% говорять про декілька місяців або пів року (у вересні таких було 21%).

Соціологи також зазначають, що зросла частка тих, хто вагається з відповіддю на це питання — з 13% до 21%.

Як проводили опитування

Опитування КМІС провели методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах України, підконтрольних уряду.

Було опитано 1001 респондента віком від 18 років.

До вибірки не включали мешканців тимчасово окупованих територій та громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року (водночас у дослідженні брали участь ВПО).

Статистична похибка за звичайних умов не перевищує 4,1%, однак в умовах війни можливі додаткові систематичні відхилення.

Нагадаємо, що згідно з соцопитуванням ГО «Захист Держави», мирні переговори залишаються актуальними для українців.