Житель Полтавщини у столиці викрав автобус і влаштував ДТП

У Святошинському районі Києва нетверезий чоловік незаконно заволодів автобусом, протаранив припарковані авто та врізався у дерево

У ніч на 3 січня у Святошинському районі Києва поліціянти затримали чоловіка, який незаконно заволодів автобусом і спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомили у поліції столиці.

На спецлінію 102 звернувся киянин, який повідомив, що невідомий сів за кермо автобуса та потрапив у ДТП на одній із вулиць району. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясували, що автобусом «Богдан» заволодів 32-річний мешканець Полтавської області, який перебував у нетверезому стані та нещодавно приїхав до столиці.

За даними поліції, чоловік помітив припаркований автобус, відчинив пасажирські двері, проник до салону, знайшов ключі, завів двигун і почав рух. Однак невдовзі він не впорався з керуванням, зіткнувся з припаркованими Toyota та Mercedes, а після цього врізався у дерево.

Поліціянти затримали порушника на місці. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

