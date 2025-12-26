На Полтавщині сталась смертельна ДТП: загинув 56-річний водій легковика

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 369

25 грудня близько 18.00 на дорозі Кролевець–Конотоп–Ромни–Пирятин, що неподалік села Пізники Лубенського району, сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув водій. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, 56-річний водій автомобіля Volvo зʼїхав на узбіччя дороги, через що його автівка перекинулась та зіткнулась з деревом. Внаслідок ДТП водій травмувався і його ушпиталили до лікарні. Невдовзі він помер у реанімації.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

