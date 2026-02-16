Учора, 15 лютого, на Молодіжному у Кременчуці горів автомобіль. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
Відомо, що на місце прибули рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці вони встановили, що горить легковик Mercedes Vito.
Загоряння рятувальникам вдалося ліквідувати. Попередньо обійшлося без постраждалих. Причини пожежі встановлюють фахівці ДСНС.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці горів мікроавтобус.
