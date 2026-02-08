У Кременчуці горів мікроавтобус

Уранці 7 лютого на вулиці Олександра Халаменюка сталася пожежа мікроавтобуса. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС на Полтавщині.
Унаслідок пожежі вогонь знищив переднє крило, фару, електропроводку та пластикові деталі двигуна. Також пошкоджено капот автомобіля.
Рятувальникам вдалося врятувати сам мікроавтобус та два автомобілі, які були припарковані поруч. До гасіння пожежі залучали одне відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Нагадаємо, ввечері 6 лютого у Крюківському районі Кременчука сталася пожежа кіоску. Загоряння виникло на вулиці Старшого лейтенанта Кагала.
