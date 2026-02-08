«Стань голосом зниклих безвісти і полонених». У Кременчуці пройшла акція «Не мовчи! Полон вбиває!»

8 лютого у Кременчуці проходила акція «Не мовчи! Полон вбиває!» на підтримку військовополонених і зниклих безвісти, повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа». Участь у заході взяли до сотні кременчуківців.
Акція розпочалась о 12.00 біля палацу культури «Кредмаш». Далі відбулась хода пам’яті до площі Перемоги.
Учасники акції вийшли з плакатами в руках і гаслами: «Стань голосом зниклих безвісти і полонених», «Хлопців треба повертати додому», «Полон — це не приватна справа родин».
Захід організовують родини військовополонених. Мета акції — привернути увагу суспільства та міжнародної спільноти до долі українських захисників, зокрема бійців Маріупольського гарнізону, які вже тривалий час перебувають у полоні або зникли безвісти.
Організатори закликають небайдужих містян долучитися до заходу, щоб спільно нагадати: мовчання коштує життя, а повернення полонених залишається одним із головних гуманітарних пріоритетів для України.
Нагадаємо, в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.
Акція «Не мовчи! Полон вбиває!» у Кременчуці традиційно проходить щонеділі.
