У Миргородському районі через атаку дронів загорілися об’єкти підприємства — ОВА

Сьогодні, 11:23

Внаслідок прямих влучань та падіння уламків безпілотників у ніч на 8 лютого у Миргородському районі загорілися кілька об’єктів одного з підприємств. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Станом на ранок підрозділи ДСНС ліквідували всі осередки пожеж.

Вказано, що обійшлося без постраждалих. Інформацію про масштаби пошкоджень та наслідки атаки уточнюють.

Нагадаємо, вночі російські війська знову атакували об’єкти Групи «Нафтогаз» у Полтавській області. Є влучання та руйнування обладнання, обійшлося без постраждалих. Про це повідомили у НАК «Нафтогаз України» 8 лютого. Це вже 19-та атака з початку року, кажуть у компанії.