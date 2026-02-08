У ДСНС показали наслідки удару по промисловому об’єкту на Полтавщині

У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали наслідки нічної атаки російських військ по промисловому об’єкту на Полтавщині. Фото опублікували у Телеграм-каналі ДСНС України.
За даними рятувальників, внаслідок ворожого обстрілу на кількох локаціях підприємства виникли пожежі. Підрозділи ДСНС повністю ліквідували займання.
У службі зазначили, що травмованих і загиблих немає.
До ліквідації наслідків атаки залучали близько 200 рятувальників та 60 одиниць пожежної й спеціальної техніки.
Нагадаємо, внаслідок прямих влучань та падіння уламків безпілотників у ніч на 8 лютого у Миргородському районі загорілися кілька об’єктів одного з підприємств. У НАК «Нафтогаз України» заявили, що росіяни вночі обстріляли їх об'єкти.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.