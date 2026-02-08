У ДСНС показали наслідки удару по промисловому об’єкту на Полтавщині

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 345

Пожежі ліквідували на кількох локаціях підприємства, травмованих немає

У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали наслідки нічної атаки російських військ по промисловому об’єкту на Полтавщині. Фото опублікували у Телеграм-каналі ДСНС України.

