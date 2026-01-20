Глобинська громада повністю залишається без світла: аварійні відключення можуть тривати і завтра — міськрада

Сьогодні, 18:36 Переглядів: 146

У Глобинській громаді попередили про повне знеструмлення до кінця доби

У Глобинській громаді до кінця доби діятиме спеціальний графік аварійних відключень електроенергії. Це означає, що електропостачання на території всієї громади буде відсутнє. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці громади.

Зазначається, що наразі АТ «Полтаваобленерго» не надало чіткої інформації щодо строків дії спеціального графіка аварійних відключень. Тому існує ймовірність, що електропостачання в громаді може бути відсутнім і наступної доби, вказує міська влада.

Ситуація з водопостачанням у Глобиному

Щодо водопостачання в місті Глобине, до 21.00 альтернативні джерела живлення працюватимуть на водозаборах у таких мікрорайонах:

центральна частина міста;

мікрорайон цукрового заводу;

авіамістечко;

прилеглі території до вулиці Полтавський Шлях;

район колишнього РТП.

У громаді попереджають, що через низький тиск подачі вода може бути відсутня на верхніх поверхах багатоповерхових будинків.

Де працюють Пункти незламності

Пункти незламності у громаді працюють цілодобово за такими адресами:

ліцеї № 1 та № 5;

приміщення Місцевої пожежної охорони (вул. Виноградна, 43);

адмінприміщення Жуківського, Бабичівського та Великокринківського старостинських округів.

У пунктах можна зігрітися та підзарядити телефони й інші гаджети.

У громаді наголошують, що ситуація залишається складною, та закликають жителів зберігати спокій, підтримувати одне одного і довіряти офіційним повідомленням.

Нагадаємо, 20 січня Полтавська область опинилась серед регіонів із найдовшою тривалістю вимушених знеструмлень поза графіками. У низці громад світла немає вже понад добу. Обласна військова адміністрація називає там ситуацію критичною. За словами керівництва ОВА, через російські обстріли енергетичної інфраструктури сусідніх регіонів і холодну погоду НЕК «Укренерго» запровадила жорсткіші графіки погодинних, аварійних та спеціальних аварійних відключень. В області діє режим надзвичайної ситуації в енергосистемі.

Водночас у Кременчуці 20 січня провели мітинг через тривалі відключення світла.

Додамо, що у Полтавському районі внаслідок обстрілу збройних сил РФ у ніч на 20 січня пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури.