Споживач, Полтавщина, ТЪ у темі, Відключення світла

В одних будинках світло є, а в інших — ні: в Полтавській ОВА пояснили, чому так відбувається

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 309

В обласній владі підкреслюють, що причиною нинішніх відключень залишаються обстріли росіянами енергетичної інфраструктури, і закликають жителів Полтавщини з розумінням поставитися до ситуації

На Полтавщині ситуація з електропостачанням залишається однією з найскладніших. До обласної влади масово звертаються жителі з питаннями щодо відключень світла — зокрема, чому для однакових черг діють різні умови і чому навіть у межах одного будинку може бути різна ситуація.

Як пояснюють у Полтавській обласній військовій адміністрації, тривалість і характер відключень можуть відрізнятися через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричинені ворожими атаками.

Чому світло вимикають по-різному

В ОВА називають кілька основних причин, через які електропостачання може бути різним у регіонах, містах і навіть у сусідніх під’їздах:

  • електроенергію, вироблену на заході України, не завжди можна передати в інші регіони через пошкоджені підстанції та лінії електропередачі;
  • імпортовану електроенергію неможливо доставити туди, де пошкоджені мережі розподілу;
  • об’єкти енергосистеми мають різний ступінь пошкоджень, тому в одних місцях електропостачання відновили швидше, а в інших ремонт ще триває;
  • будинки, вулиці й навіть під’їзди одного будинку можуть бути заживлені від різних трансформаторних підстанцій і ліній, і технічно змінити цю схему не завжди можливо;
  • до графіків погодинних відключень можуть додаватися аварійні, якщо мережа перевантажена і є ризик аварії;
  • наявність світла в супермаркетах чи окремих будівлях не означає нерівномірний розподіл, адже вони можуть працювати від генераторів або зарядних станцій.

Що робити, якщо у вас світла немає, а навколо є

Жителям радять насамперед перевірити інформацію на сайті оператора системи розподілу, щоб з’ясувати, чи немає аварійного відключення. У такому разі потрібно чекати оновлення інформації про відновлення електропостачання.

Якщо електрика є в будинку, але відсутня в окремій квартирі, слід звернутися до ОСББ або балансоутримувача — причиною може бути локальна аварія чи пошкодження внутрішньобудинкових мереж.

За відсутності таких пошкоджень потрібно звернутися до оператора системи розподілу та залишити заявку на перевірку і ремонт.

В ОВА наголошують: категорично не можна втручатися в схеми електроживлення самостійно, оскільки це може призвести до перевантаження мережі та виходу з ладу обладнання.

Також жителів області закликають розумно споживати електроенергію в години, коли вона є: вмикати прилади по черзі, щоб не перевантажувати мережу та не спричиняти нові аварійні вимкнення.

В обласній владі підкреслюють, що причиною нинішніх відключень залишаються обстріли росіянами енергетичної інфраструктури, і закликають жителів Полтавщини з розумінням поставитися до ситуації.

Нагадаємо, 20 січня Полтавська область опинилась серед регіонів із найдовшою тривалістю вимушених знеструмлень поза графіками. У низці громад світла немає вже понад добу. Обласна військова адміністрація називає там ситуацію критичною. За словами керівництва ОВА, через російські обстріли енергетичної інфраструктури сусідніх регіонів і холодну погоду НЕК «Укренерго» запровадила жорсткіші графіки погодинних, аварійних та спеціальних аварійних відключень. В області діє режим надзвичайної ситуації в енергосистемі.

Водночас у Кременчуці 20 січня провели мітинг через тривалі відключення світла.

Додамо, що у Полтавському районі внаслідок обстрілу збройних сил РФ у ніч на 20 січня пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури.

