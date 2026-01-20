Укренерго: Полтавщина — серед регіонів із найдовшими знеструмленнями після масованої атаки РФ

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 186

Найскладнішою залишається ситуація в Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також на Полтавщині. У цих регіонах тривалість вимушених знеструмлень поза графіками є найдовшою, наголошують в НЕК «Укренерго»

Полтавщина опинилася серед регіонів із найдовшою тривалістю вимушених знеструмлень поза графіками. В області застосовують аварійні обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

За інформацією компанії, в Україні триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки, яку російські війська здійснили вночі та вранці 20 січня. Через пошкодження об’єктів енергетики у багатьох регіонах вимушено застосовують аварійні обмеження.

Окрім Полтавщини, найскладнішою залишається ситуація у Києві та на Київщині, а також у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях. У цих регіонах тривалість знеструмлень поза графіками також є найдовшою.

В «Укренерго» зазначають, що Росія завдав комплексного удару, пошкодивши як об’єкти генерації, так і мережі передачі та розподілу електроенергії.

Нині фахівці працюють над тим, щоб заживити всіх абонентів або суттєво скоротити час відключень. Водночас енергетики наголошують, що енергосистемі зараз потрібна допомога споживачів.

Якщо у вас є електроенергія, в «Укренерго» просять:

максимально обмежити користування потужними електроприладами — кожен не спожитий кіловат дає додатковий час зі світлом для тих, у кого його немає;

вимикати зайве освітлення у порожніх приміщеннях;

не вмикати потужну техніку та акумулятори одразу після появи світла, щоб уникнути перевантажень;

за можливості перенести енергоємні процеси на нічні години або відкласти користування пральною машиною, праскою чи посудомийкою до стабілізації ситуації.

В компанії наголошують, що дотримання цих рекомендацій допоможе скоротити тривалість знеструмлень, зокрема й на Полтавщині.

Нагадаємо, на Полтавщині у низці громад світла немає вже понад добу. Обласна військова адміністрація називає там ситуацію критичною. За словами керівництва ОВА, через російські обстріли енергетичної інфраструктури сусідніх регіонів і холодну погоду НЕК «Укренерго» запровадила жорсткіші графіки погодинних, аварійних та спеціальних аварійних відключень. В області діє режим надзвичайної ситуації в енергосистемі.

Водночас у Кременчуці 20 січня провели мітинг через тривалі відключення світла.

Додамо, що у Полтавському районі внаслідок обстрілу збройних сил РФ у ніч на 20 січня пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури.