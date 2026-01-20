На Полтавщині — тривалі знеструмлення: частина громад без світла понад добу

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 946

В Полтавській області через ускладнення ситуації в енергетиці, спричинене обстрілами РФ та низькими температурами, обмежили електропостачання за графіком погодинних відключень. Багато населених пунктів знеструмлені повністю, деякі — вже понад добу

На Полтавщині у низці громад світла немає вже понад добу. Обласна військова адміністрація називає там ситуацію критичною. Про це йдеться в дописі керівника ОВА Віталія Дяківнича.

За словами керівництва ОВА, через російські обстріли енергетичної інфраструктури сусідніх регіонів і холодну погоду НЕК «Укренерго» запровадила жорсткіші графіки погодинних, аварійних та спеціальних аварійних відключень. В області діє режим надзвичайної ситуації в енергосистемі.

Через занижену напругу та обмеження більшість громад повністю знеструмлені, а об’єкти критичної інфраструктури працюють від генераторів. Є населені пункти, де електропостачання відсутнє понад 24 години.

На нараді керівник АТ «Полтаваобленерго» Руслан Стройний запропонував переглянути балансування потужностей, щоб тимчасово заживлювати найбільш постраждалі громади за рахунок інших.

Також в області фіксують перебої з мобільним зв’язком — через аварійні відключення не всі базові станції працюють.

В ОВА нагадали, що в області цілодобово працює номер екстреної допомоги 112, звернутися на нього можна навіть за відсутності мобільного зв’язку.

Також на нараді різко розкритикували роботу органів місцевого самоврядування щодо справедливого розподілу графіків погодинних відключень. Раніше громадам доручили надати пропозиції щодо переліку об’єктів критичної інфраструктури та супутніх споживачів, які перебувають з ними на одній лінії, щоб уникнути відключень водонасосних станцій, котелень та інших важливих об’єктів.

Однак, за даними ОВА, лише 13 громад із 60 виконали це доручення, і навіть ці пропозиції потребують доопрацювання. В адміністрації наголосили, що відповідальність за справедливий розподіл відключень для населення лежить винятково на керівниках громад, і закликали їх дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України № 600.

За підсумками наради керівник області розпорядився:

негайно розгорнути додаткові Пункти незламності;

доручити громадам, профільним підприємствам і РВА оперативно інформувати населення про стан енергосистеми та причини тривалих відключень;

соціальним службам посилити побудинкові обходи людей з вразливих категорій;

органам місцевого самоврядування продовжити контроль і перевірки роботи вуличного освітлення, зовнішньої реклами та вивісок із можливістю їх вимкнення для економії електроенергії;

головам громад у найкоротші терміни укласти договори з операторами мобільного зв’язку для забезпечення альтернативних джерел живлення;

спрямувати паливо з обласного резерву для підтримки роботи генераторів на об’єктах критичної інфраструктури та життєзабезпечення.

Нагадаємо, 20 січня у Кременчуці провели мітинг через тривалі відключення світла.