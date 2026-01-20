У Кременчуці 64 учні отримуватимуть стипендії від міста

У Кременчуці призначать стипендії учням закладів загальної середньої освіти за успіхи у навчанні та активність. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міськради.
Стипендії виплачуватимуть із січня по травень 2026 року включно. Розмір виплати становить 1000 гривень щомісяця.
За високі досягнення у навчанні стипендії призначили 35 учням закладів загальної середньої освіти громади. Ще 29 учнів отримуватимуть виплати за громадську активність.
Фінансування стипендій забезпечуватиме Департамент фінансів Кременчуцької міської ради, а виплати здійснюватимуть заклади освіти відповідно до кошторисних призначень.
Нагадаємо, виплата стипендій міської ради для дітей, які навчаються у закладах загальної середньої освіти, стартувала торік у вересні.
