У Кременчуці запроваджують стипендії міської ради для школярів

З вересня 2025 року у Кременчуцькій громаді стартує виплата стипендій міської ради для школярів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії Кременчуцької міської ради 22 серпня.
У першу чергу стипендії надаватимуться учням, які:
Стипендії виплачуватимуться з бюджету Кременчуцької громади з 1 вересня поточного року по 31 травня 2026 року, розповіли у міськраді. Розмір і призначення виплат визначатиме виконавчий комітет.
Нагадаємо, нещодавно уряд призначив стипендії переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.
