У Кременчуці запроваджують стипендії міської ради для школярів

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 66

З вересня 2025 року у Кременчуцькій громаді стартує виплата стипендій міської ради для школярів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії Кременчуцької міської ради 22 серпня.

У першу чергу стипендії надаватимуться учням, які:

стали призерами Всеукраїнських або Міжнародних етапів олімпіад чи конкурсів-захистів науково‑дослідних робіт МАН;

здобули два й більше дипломів на обласних етапах олімпіад або МАН;

проявили активну громадянську позицію, займаються волонтерством, беруть участь в учнівському самоврядуванні або в місцевих, обласних, всеукраїнських чи міжнародних соціальних проєктах.

Стипендії виплачуватимуться з бюджету Кременчуцької громади з 1 вересня поточного року по 31 травня 2026 року, розповіли у міськраді. Розмір і призначення виплат визначатиме виконавчий комітет.

Нагадаємо, нещодавно уряд призначив стипендії переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.