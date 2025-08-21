Уряд встановив стипендії для окремих школярів та студентів: хто зможе отримати

Кабінет міністрів України призначив стипендії переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Загалом стипендії отримають 39 школярів і студентів. На це передбачили майже 1 млн грн на рік.
Сума щомісячних виплат становить:
Також уряд затвердив 17 стипендій для видатних педагогів. Їх виплачуватимуть протягом двох років.
Нагадаємо, що з 1 вересня зростуть президентські академічні стипендії.
