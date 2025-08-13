Олена Шуляк
Гроші, Освіта

З 1 вересня зростуть президентські академічні стипендії

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 81

 Підвищення стосується учнів ПТУ, студентів та аспірантів

Уряд ухвалив зміни до постанови, якими з 1 вересня 2025 року підвищено розміри академічних стипендій Президента України. Про це в телеграмі повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію Президента — 10 000 грн на рік. Кількість стипендій збільшили до 400.

Нові розміри виплат:

  • учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти — 6 320 грн;
  • студенти закладів фахової передвищої освіти (коледжі, технікуми) — 7 600 грн;
  • студенти закладів вищої освіти — 10 000 грн;
  • аспіранти — 23 700 грн.

Йдеться лише про президентські академічні стипендії, а не про всі види стипендіальних виплат.

Розміри академічних стипендій у 2025 році:

Професійно-технічна освіта:

  • звичайна стипендія — 1250 гривень на місяць;
  • стипендія КМУ — 2500 гривень на місяць;
  • президентська — 2750 гривень на місяць.

Коледжі та технікуми (фахова передвища освіта):

  • звичайна академічна — 1510 гривень на місяць;
  • підвищена академічна — 2198 гривень на місяць;
  • для окремих спеціальностей — до 2809 гривень на місяць;
  • стипендії КМУ, ВРУ, президента — від 3020 до 3320 гривень на місяць.

Вищі навчальні заклади:

  • звичайна академічна — 2000 гривень на місяць;
  • підвищена академічна — 2910 гривень на місяць;
  • для окремих спеціальностей — до 3711 гривень на місяць;
  • стипендії КМУ, ВРУ, Президента — від 4000 до 4400 гривень на місяць.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував можливе підвищення стипендій для студентів у 2026 році.

Трьом кременчуцьким студентам призначили стипендію президента України

Автор: Руслана Горгола
