З 1 вересня зростуть президентські академічні стипендії

Підвищення стосується учнів ПТУ, студентів та аспірантів
Уряд ухвалив зміни до постанови, якими з 1 вересня 2025 року підвищено розміри академічних стипендій Президента України. Про це в телеграмі повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію Президента — 10 000 грн на рік. Кількість стипендій збільшили до 400.
Нові розміри виплат:
- учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти — 6 320 грн;
- студенти закладів фахової передвищої освіти (коледжі, технікуми) — 7 600 грн;
- студенти закладів вищої освіти — 10 000 грн;
- аспіранти — 23 700 грн.
Йдеться лише про президентські академічні стипендії, а не про всі види стипендіальних виплат.
Розміри академічних стипендій у 2025 році:
Професійно-технічна освіта:
- звичайна стипендія — 1250 гривень на місяць;
- стипендія КМУ — 2500 гривень на місяць;
- президентська — 2750 гривень на місяць.
Коледжі та технікуми (фахова передвища освіта):
- звичайна академічна — 1510 гривень на місяць;
- підвищена академічна — 2198 гривень на місяць;
- для окремих спеціальностей — до 2809 гривень на місяць;
- стипендії КМУ, ВРУ, президента — від 3020 до 3320 гривень на місяць.
Вищі навчальні заклади:
- звичайна академічна — 2000 гривень на місяць;
- підвищена академічна — 2910 гривень на місяць;
- для окремих спеціальностей — до 3711 гривень на місяць;
- стипендії КМУ, ВРУ, Президента — від 4000 до 4400 гривень на місяць.
Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував можливе підвищення стипендій для студентів у 2026 році.
