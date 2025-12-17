Робота Центру підтримки сімей та дітей у Кременчуці під загрозою: райрада не може зібратися на сесію

У Кременчуцькій районній раді вже кілька років не можуть ухвалити рішення, що стосується будівництва Центру підтримки дітей і сімей у Кременчуці. Попри готовність проєкту та міжнародне фінансування, питання залишається нерозглянутим через, зокрема, наявність інших спірних питань порядку денного

17 грудня у приміщенні Кременчуцької районної ради відбулася нарада голів депутатських фракцій і груп. Під час зустрічі представники політичних сил обговорили один із проєктів рішень райради, який стосується будівництва Центру підтримки сімей та дітей («Будинок Самаритянина»).

Документ перебуває на розгляді з 2022 року, однак досі не ухвалений. Нині ж питання не можуть розглянути на сесії районної ради через відсутність узгодженої позиції між фракціями та наявність інших спірних питань порядку денного для кожної з політсили.

Будівництво Центру: є ризик втрати фінансування проєкту через відсутність рішення районної ради

У Кременчуці вже кілька років не можуть запустити соціальний проєкт — Центр підтримки дітей і сімей. Ще у 2022 році громадська організація «Спілка Самаритян», яку очолює директор Кременчуцького обласного клінічного шпиталю Микола Литвиненко, на підставі аукціону взяла в оренду нежитлове приміщення на вулиці Івана Приходька, 55. Договір уклали з Кременчуцькою районною радою строком на п’ять років.

Джерело фото: Google Maps

Водночас орендоване приміщення перебуває в аварійному стані і не може використовуватися без проведення невід’ємних поліпшень — фактично капітальної реконструкції. Саме тому з 2022 року організація неодноразово зверталася до районної ради з проханням надати дозвіл на такі роботи. Повторні звернення надходили у 2023 та 2024 роках, а у 2025 році документи оновили та подали повторно вже на ім’я новообраної голови райради Марії Іванченко.

У вересні 2025 року ГО подала повний пакет документів і провела акт обстеження будівлі. Станом на сьогодні відсутнім залишається лише рішення сесії Кременчуцької районної ради, без якого розпочати реконструкцію неможливо. При цьому організація продовжує виконувати свої фінансові зобов’язання — щомісяця сплачує орендну плату, земельний податок і комунальні послуги.

Паралельно у 2025 році проєкт отримав міжнародну підтримку. Разом із німецькою організацією ASB реалізується проєкт UKR2409 із фінансуванням понад 8,4 млн грн. Крім того, Полтавська обласна військова адміністрація підписала меморандум з ASB щодо фінансування реконструкції об’єктів комунальної власності у соціальній сфері. «Будинок Самаритянина» визначений як пілотний об’єкт.

Затягування рішення районної ради створює реальний ризик зриву проєкту, каже Литвиненко. У разі подальшої затримки роботи можуть бути зупинені, а меморандум — розірваний, що означатиме втрату міжнародного донора для міста й області. Критичним є термін після 1 січня 2026 року: тоді доведеться повторно проходити всі дозвільні процедури, що потягне додаткові витрати та поставить під загрозу реалізацію соціального центру.

Що кажуть представники політичних сил

Депутат від фракції «Рідне місто» Олег Бельський заявив, що фракція офіційно звернулася з пропозицією скликати сесію з одним питанням — щодо Центру підтримки сімей та дітей. За його словами, саме такий формат дозволить ухвалити рішення без прив’язки до інших пунктів порядку денного, які викликають суперечки між фракціями.

Фракція «За майбутнє» також заявила про готовність підтримати винесення цього питання на розгляд. Голова фракції Наталія Заводчикова зазначила, що її колеги готові зібратися на сесію, а подальше рішення залежить від позиції інших депутатів.

Голова районної ради та очільниця фракції «Слуга народу» Марія Іванченко зазначила, що скликати позачергову сесію з одним питанням наразі немає підстав, оскільки немає нагальних і надважливих для громад питань. За її словами, для проведення позачергової сесії має бути перелік проєктів, а не лише один.

Водночас ще один представник партії «Рідне місто» Валерій Книш звернув увагу, що закон не зобов’язує скликати позачергову сесію виключно через нагальні питання, і запропонував усе ж винести питання на розгляд сесії без прив’язки до інших рішень.

Втім Марія Іванченко заявила, що остаточне рішення щодо скликання сесії та формату розгляду питання ухвалюватимуть самі депутати. Конкретні терміни проведення сесії під час зустрічі не назвали.

Про які можливі суперечки йде мова

За даними джерел «Кременчуцького Телеграфа», одним з таких спірних питань є передача головної адміністративної будівлі районної ради, що розташоване на площі «Незалежності», на баланс Кременчуцької громади. Майно Кременчуцької райради може відійти і іншим громадам району — Кам’янопотоківській, Піщанській, Омельницькій або Пришибській громадам. Відповідні проєкти рішення щодо передачі майна у власність громад оприлюднені на сайті районної ради.

Втім, ймовірно, що головну адмінбудівлю передадуть саме Кременчуцькій громаді. Кременчуцька районна рада планує укласти меморандум про співпрацю з Кременчуцькою міською радою. Йдеться про участь у фінансуванні спільних програм і проєктів, а також можливість надання цільових субвенцій з міського бюджету до районного. У документі згадується і використання головної адміністративної будівлі райради на вулиці Соборній.

Про укладення меморандуму згадував міський голова Кременчука Віталій Малецький під час того, як коментував «Телеграфу» передачу будівлі у власність міста. Про це він говорив цьогоріч 2 жовтня на засіданні виконавчого комітету.

Раніше Віталій Малецький заявляв, що адміністративна будівля Кременчуцької районної ради використовуватиметься «виключно для районної ради і тих потреб, які пов’язані з діяльністю Кременчуцької громади», а також для інших громад району. Про передачу майна у власність громади стало відомо наприкінці вересня.

Втім у порядку денному одночасно накопичилося ще кілька питань, пов’язаних із різними інтересами депутатських фракцій райради, через що ухвалення рішень супроводжується політичними домовленостями й затягується.

Тобто через політичні суперечки та відсутність узгодженої позиції між фракціями Кременчуцька районна рада досі не ухвалила рішення, необхідне для реалізації важливого соціального проєкту. Подальше затягування створює ризик втрати міжнародного фінансування та відтерміновує запуск центру, який мав би працювати на користь громади.