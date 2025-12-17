{user_fullname}
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці розслідують крадіжку генератора біля місцевої піцерії

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 342

Генератор знайшли під час обшуку 

У Кременчуці слідчі розслідують крадіжку дизельного генератора, яка сталась біля однієї з місцевих піцерій на проспекті Свободи. Справу відкрили за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Про це йдеться в ухвалі Автозаводського районного суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 16 грудня.

За даними слідства, у період із 21.00 9 грудня до 8.30 10 грудня невстановлена особа таємно викрала дизельний генератор «Machtmann» білого кольору. Власник генератора звернувся до поліції із заявою, суму матеріальної шкоди ще встановлюють.

Під час обшуку 10 грудня у домоволодінні на вулиці Великій Набережній правоохоронці вилучили дизельний генератор «Machtmann».

Розглянувши матеріали справи, Автозаводський районний суд Кременчука частково задовольнив клопотання слідчого. Суд наклав арешт на викрадений генератор «Machtmann», визнавши його речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, та передав його власнику на відповідальне зберігання.

Нагадаємо, суд відправив під варту підозрюваного в розбої у Мозоліївці. 

0
Автор: Телеграф Джерело фото: ілюстративне/varta1.com.ua
Теги: генератор крадіжка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх