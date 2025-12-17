У Кременчуці розслідують крадіжку генератора біля місцевої піцерії

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 342

Генератор знайшли під час обшуку

У Кременчуці слідчі розслідують крадіжку дизельного генератора, яка сталась біля однієї з місцевих піцерій на проспекті Свободи. Справу відкрили за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Про це йдеться в ухвалі Автозаводського районного суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 16 грудня.

За даними слідства, у період із 21.00 9 грудня до 8.30 10 грудня невстановлена особа таємно викрала дизельний генератор «Machtmann» білого кольору. Власник генератора звернувся до поліції із заявою, суму матеріальної шкоди ще встановлюють.

Під час обшуку 10 грудня у домоволодінні на вулиці Великій Набережній правоохоронці вилучили дизельний генератор «Machtmann».

Розглянувши матеріали справи, Автозаводський районний суд Кременчука частково задовольнив клопотання слідчого. Суд наклав арешт на викрадений генератор «Machtmann», визнавши його речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, та передав його власнику на відповідальне зберігання.

Нагадаємо, суд відправив під варту підозрюваного в розбої у Мозоліївці.