Полтавський обласний ТЦК спростував російський фейк про вбивство 3-х військовослужбовців цивільними у Вакуленцях

Росія продовжує годувати власне населення вигадками про «національний спротив», який нібито населення України веде проти влади. І якщо їм не вистачає реальних приводів — вони їх просто вигадують. Чергова вигадка російської пропаганди підтверджує, що протистояння цивільного населення та військовослужбовців ТЦК вигідне виключно нашому ворогу — РФ.

Пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП спростувала черговий російський фейк про нібито вбивство військових цивільними.

— Сьогодні зранку ряд провідних російських «медіа» буквально одночасно опублікували чергову вигадку про мобілізацію та ТЦК. Цього разу під приціл потрапила Полтавщина. Нібито у Вакуленцях військові ТЦК гналися за чоловіком, той забіг у провулок, а там на них очікували ще кілька цивільних. У результаті нібито троє військових загинули на місці, а ще четверо «лишилися інвалідами». Звісно ж у Полтаві про це нічого ніхто не чув «тому що влада все приховує». Щоправда, в авторів «новини» також дивовижним чином немає ні фото, ні відео, — зазначено в повідомленні.

У Полтавському ОТЦК ставлять цілком доречне питання — чи можливо в Україні таке, що сутичка, за участі щонайменше семи (!!!) військовослужбовців ТЦК, не потрапила в об’єктив жодної камери? І що ніхто нічого про це не чув та не бачив?

— Звісно ж ні. Виходить росіяни мислять своїми категоріями — нібито у когось в Україні є стільки влади, що він міг би приховати конфлікт такого масштабу. На ЖОДНОМУ телеграм-каналі (в тому числі й на проросійських) не з’явилося жодного відео чи фото з місця подій. Кожен українець розуміє, що це неможливо, але ж росіянам можна згодувати навіть таку відверту брехню, — зауважили в Полтавському ОТЦК.

У пресслужбі зазначають, що кожен конфлікт цивільних громадян України з військовослужбовцями ТЦК та СП Росія використовує у своїй пропаганді.

— Кожну сутичку росіянам подають саме як «національний спротив», тому що простому російському «вані» простіше вірити, що він іде когось звільняти від хунти, ніж те що він убивця, ґвалтівник і окупант. А коли реальних конфліктів не вистачає — їх можна вигадати. Росія бреше? Вже не вперше! — резюмували в Полтавському ОТЦК.

Нагадаємо, у листопаді речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін в інтерв’ю «Главкому» розповів про мобілізацію та примусове доставлення військовозобов’язаних. Він висловив впевненість, що головна проблема проведення мобілізації в нерозумінні суті військового обов’язку та втоми суспільства від війни. Він не погодився з критичними оцінками способів мобілізації, які часто називають «полюванням на людей», та пояснив, як працює система примусового доставлення, чому військовослужбовців ТЦК не можна називати «працівниками» та як цифровізація через застосунок «Резерв+» і ЦНАП має змінювати процес військового обліку.

Нещодавно ми розповідали про кременчуківця старшого сержанта Юрія з позивним «Рик», який також з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Він воював на Донеччині, Сумщині та Курщині, а після контузії та визнання непридатним до служби у бойових підрозділах був переведений для проходження військової служби до Кременчуцького районного ТЦК та СП. І тут він почув прокльони та погрози від тих, кого захищав на фронти три роки, ризикуючи власним життям.

У вересні в Полтавському обласному ТЦК пояснили, чим рекрутинг відрізняється від мобілізації — призов на військову службу під час мобілізації, на відміну від контракту, є обов’язковим (примусовим) видом військової служби.

Наприкінці минулого року речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграфу» відповів на питання чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не хоче помічати війни. Роман Істомін також наголосив, що діяльність Центрів рекрутингу має інформаційно-консультаційний характер і займатись мобілізацією вони не можуть.

У листопаді Роман Істомін провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Пояснюючи це, Роман Істомін акцентував, що в ТЦК є працівники, які у більшості жінки, та військовослужбовці, І саме з «цивільних працівників жодної бригади створити не можливо».

Він також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та інших тилових установах. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, з контексту були вирвані окремі речення, його слова перекрутили багато телеграм-каналів, що спотворило сутність поданої ним інформації.

Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.