В Україні пропонують карати за образи та насильство проти військових: від штрафів до 12 років ув'язнення

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 143

Профільний парламентський комітет підтримав законопроєкт, який передбачає як величезні штрафи, так і реальні строки позбавлення волі

В Україні хочуть посилити відповідальність за погрози, образи та насильство проти військовослужбовців і членів їхніх родин. Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який передбачає як штрафи, так і реальні строки ув’язнення.

29 серпня парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт № 13384-1 «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за погрозу або насильство щодо військовослужбовця та образу його честі і гідності» на позачерговому засіданні.

«Кременчуцький Телеграф» аналізував цей законопроєкт на другий день після його реєстрації у Верховній раді 8 липня.

Новий законопроєкт: за погрозу або насильство щодо військового — до 12 років позбавлення волі

Які покарання передбачені законопроєктом за погрози, образи та насильство щодо військовослужбовців

Законопроєкт передбачає доповнити Кримінальний кодекс України статтею 345-2 «Погроза або насильство щодо військовослужбовця та образа його честі і гідності», яка містить 5 пунктів.

За образу честі і гідності військовослужбовця чи його близьких родичів, у зв’язку зі здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії, а також виготовлення з метою поширення та/або поширення матеріалів, які містять таку образу, передбачено покарання у вигляді одного з таких варіантів:

штрафу від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-68 тис. грн);

громадських робіт на строк від 120 до 240 годин виправними роботами;

пробаційним наглядом на строк до 3-х років,

обмеженням волі на строк від 1-го до 3-х років.

У другому пункті статті за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам вбивством, насильством або знищенням майна, у зв’язку зі здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії, передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3-х до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

У третьому пункті за умисне заподіяння військовослужбовцю чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії, передбачено покарання у вигляді обмеженням волі на строк від 3-х до 5 років або позбавленням волі на строк від 3-х до 7 років.

У четвертому пункті статті за умисне заподіяння військовослужбовцю чи його близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв’язку зі здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії, передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

А за дії, передбачені частинами другою, третьою або четвертою цієї статті, які вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбачено посилене покарання — позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

У законопроєкті також зазначено, що «суб’єктом кримінальних правопорушень, визначених цією статтею, не є військовослужбовці, а також військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів». Вони за такі діяння несуть відповідальність, як за вчинення військових кримінальних правопорушень згідно з розділом XIX особливої частини КК України.

Остаточне рішення щодо цього законопроєкту має ухвалити Верховна Рада під час голосування у залі.

Командування Сухопутних військ: за перешкоджання роботі ТЦК — до 8 років позбавлення волі

Нагадаємо, у травні ми писали, що Командування Сухопутних військ ЗСУ, якому підпорядковані усі ТЦК та СП, звернулося до громадян та попередило про відповідальність за перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовцям ТЦК.

У зверненні йдеться, що останнім часом у інтернеті значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій.

— Важливо знати, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114-1 Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Нагадуємо: ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз, — пояснили у Сухопутних військах ЗСУ.

У Сухопутних військах ЗСУ наголошують, що у цей складний для країни час, коли ТЦК та СП забезпечують поповнення особовим складом Сил оборони України, будь-яка протидія їхній діяльності, включаючи погрози, насильство чи пошкодження майна, підриває зусилля, спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України.

Чи спроможні Центри рекрутингу замінити ТЦК та чи можливо уникнути хейту, проводячи примусову мобілізацію

«Кременчуцький Телеграф» писав, що 25 травня у Кременчуці цивільні чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК, які проводили заходи з оповіщення, та побили їхню автівку.

Обставини цієї події нашому виданню прокоментував начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

«Це червона лінія, яку не можна перетинати», — командувач Сухопутних військ Драпатий про вбивство військового ТЦК у Пирятині

У лютому ми писали, як командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий відреагував на вбивство військового службовця ТЦК та СП у Пирятині. За його словами, «це червона лінія, яку не можна перетинати» і додав, що «не бачив гострої реакції суспільства» на «випадки приниження та агресії щодо наших захисників».