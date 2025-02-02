«Це червона лінія, яку не можна перетинати», — командувач Сухопутних військ Драпатий про вбивство військового ТЦК у Пирятині

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 502 Коментарів: 2

Драпатий також написав, що суспільство « зобов’язане поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім»

Генерал-майор командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий відреагував на вбивство військового службовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Пирятині. За його словами, «це червона лінія, яку не можна перетинати» і додав, що «не бачив гострої реакції суспільства» на «випадки приниження та агресії щодо наших захисників». Про це Драпатий повідомив на своєму телеграм-каналі.

— Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади — єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів, — написав генерал-майор.

Драпатий також сказав, що суспільство «зобов’язане поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім».

Вбивство військовослужбовця ТЦК та СП у Пирятині: що відомо

1 лютого на автозаправній станції у Пирятині вбили військового ТЦК. Це сталось під час супроводу військовозобов’язаних до 199 навчального центру.

Чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця, «погрожував мисливською рушницею, вимагав віддати зброю», розповіли військові. Отримавши відмову, чоловік вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу чоловік забрав автомат загиблого та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов’язаних.

Правоохоронці затримали ймовірних нападників. Слідчі розслідують справу в рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі, сказали у поліції.