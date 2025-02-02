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«Це червона лінія, яку не можна перетинати», — командувач Сухопутних військ Драпатий про вбивство військового ТЦК у Пирятині

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 502 Коментарів: 2

Драпатий також написав, що суспільство «зобов’язане поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім»

Генерал-майор командувач  Сухопутних військ Михайло Драпатий відреагував на вбивство військового службовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Пирятині. За його словами, «це червона лінія, яку не можна перетинати» і додав, що «не бачив гострої реакції суспільства» на «випадки приниження та агресії щодо наших захисників». Про це Драпатий повідомив на своєму телеграм-каналі. 

— Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади — єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів, — написав генерал-майор. 

Драпатий також сказав, що суспільство «зобов’язане поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім»

Вбивство військовослужбовця ТЦК та СП у Пирятині: що відомо

1 лютого на автозаправній станції у Пирятині вбили військового ТЦК. Це сталось під час супроводу військовозобов’язаних до 199 навчального центру. 

Чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця, «погрожував мисливською рушницею, вимагав віддати зброю», розповіли військові. Отримавши відмову, чоловік вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.  Після нападу чоловік забрав автомат загиблого та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов’язаних.

Правоохоронці затримали ймовірних нападників. Слідчі розслідують справу в рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі, сказали у поліції.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Фото: Скриншот nv.ua відео/Головнокомандувач ЗС України/Facebook
Теги: вбивство Сухопутні війська військовозобов'язані
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Коментарі: 2

57
KVM:
Сьогодні, 13:09

Підтримую 


0 0
6
Віктор Крук:
Сьогодні, 13:13

Через посилення в останній час терористично загрози з боку ворога та активізації роботи російських диверсантів у тилових регіонах України, зокрема збільшення нападів на військовослужбовців та підпалів військових автомобілів, для збереження життя та здоров’я захисників України потрібно посилити відповідальності за напад, образу чи приниження військовослужбовців та надати їм право під час воєнного стану застосовувати вогнепальну зброю на ураження при будь-якій загрозі їхньому життю чи здоров’ю на всій території України.  

Повномасштабна війна триває три роки і це треба було зробити одразу після початку повномасштабного вторгнення за прикладом Ізраїлю. Але краще пізно, ніж ніколи.


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