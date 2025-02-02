День міста: жителі Кременчука визначились з датою святкування

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Водночас 29 вересня пропонують залишити Днем визволення Кременчука від нацистських загарбників під час Другої світової війни

Понад 70% з опитуваних жителів Кременчуцької громади підтримали зміну дати святкування Дня міста — з 29 вересня на останні дні травня. Такі результати голосування оприлюднили у додатку «Кременчук Цифровий».

Водночас 29 вересня пропонують залишити Днем визволення Кременчука від нацистських загарбників під час Другої світової війни. Своєю чергою 28% респондентів не підтримали такі зміни. Кількість учасників опитування у застосунку не вказують.

Чому у Кременчуці хочуть змінити дату святкування Дня міста

За словами секретаря міської ради Юрія Гриценка, 29 вересня символізує визволення Кременчука від нацистських загарбників, проте за історичними даними, цього дня була звільнена лівобережна частина міста. Правобережжя звільнили 25 листопада. Зміни обговорили на початку грудня під час засідання комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків

Нову дату святкування дня міста у Кременчуці пропонували пов’язати із:

датою отримання Магдебурзького права;

датою початку будування першого мосту, який сполучав Кременчук і Крюків;

датою, коли Кременчук отримав королівські привілеї від польського короля Яна Казимира;

датою обрання першого складу органів місцевого самоврядування.

Оскільки більшість визначних дат, пов’язаних із Кременчуком припадає саме на травень, комісія прийшла до висновку рекомендувати святкувати день Кременчука у треті (останні) вихідні травня.

Проголосувати за зміни жителі Кременчука могли до 31 січня у додатку «Кременчук Цифровий».