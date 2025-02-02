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ДБР: на Полтавщині у Божковській колонії ув’язнені вмирали через жорстокість катувань

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 372

Жертвами були майже всі, хто вперше туди потрапляв

Правоохоронці встановили, що у Божковській колонії № 16 організована група, окрім катувань, вбивала ув’язнених. Про це повідомило Державне бюро розслідувань 2 лютого.

За даними слідчих, смерть ув’язнених наставала через жорстокість катувань. Жертвами були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Нині ж задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень.

Задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених, — кажуть у ДБР.

Що передувало

Навесні торік працівники Державного бюро розслідувань викрили численні факти катування ув’язнених в установах відбування покарань у низці регіонів України, зокрема на Полтавщині. Правоохоронці вже повідомили про підозру чотирьом службовим особам ДУ «Божковська виправна колонія (№ 16)».

У ДБР заявляють, що новоприбулим погрожували поселенням серед «відторгнутих загалом» в’язнів та били до тих пір, поки «не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки». Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про факти смерті від побоїв.

У слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких травм одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправної колонії на Полтавщині. Ці відео оприлюднила і громадська організація «Захист в’язнів України»

Також проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що керівник управління отримав у приватну власність майно, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі.

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Автор: Телеграф
Теги: колонія
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