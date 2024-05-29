Катування ув’язнених у Божковській виправній колонії на Полтавщині: ДБР розкрило подробиці

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 327

Новоприбулих в’язнів в колоніях били, поки не ламали їх волю — наразі правоохоронці перевіряють інформацію про факти смерті засуджених від побоїв

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили численні факти катування ув’язнених в установах відбування покарань у низці регіонів України, зокрема на Полтавщині. Повідомлено про підозру чотирьом службовим особам ДУ «Божковська виправна колонія (№ 16)». Про це повідомляє пресслужба ДБР.

— У ході розслідування були викриті численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях. Слідством встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які стали жертвами службових осіб колонії, триває, — зазначають в ДБР.

У повідомленні йдеться, що новоприбулим погрожували поселенням серед «відторгнутих загалом» в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про факти смерті від побоїв.

— Установлено, зокрема, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених, — повідомляють в ДБР.

У слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких травм одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправної колонії на Полтавщині. Експертиза відео підтвердила його справжність. Відео долучили до матеріалів кримінального провадження як один з доказів протиправних дій працівників колонії.

У матеріалах також містяться й інші факти катувань у цій та інших виправних установах, які наразі є предметом дослідження.

— Чотирьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№ 16)» повідомлено про підозру за частиною другою статті 127 (катування) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання про обрання щодо підозрюваних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, — зазначає пресслужба ДБР.

Слідчі ДБР проводять роботу щодо встановлення інших фактів катувань та збір доказів щодо причетності інших службових осіб колонії, в тому числі керівного складу.

Також проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих закладах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі.

Процесуальне керівництво слідством здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Нагадаємо, вчора про те, що ДБР проводить масштабні обшуки в Божковській виправній колонії повідомляло агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.

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