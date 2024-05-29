Катування ув’язнених у Божковській виправній колонії на Полтавщині: ДБР розкрило подробиці

Новоприбулих в’язнів в колоніях били, поки не ламали їх волю — наразі правоохоронці перевіряють інформацію про факти смерті засуджених від побоїв
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили численні факти катування ув’язнених в установах відбування покарань у низці регіонів України, зокрема на Полтавщині. Повідомлено про підозру чотирьом службовим особам ДУ «Божковська виправна колонія (№ 16)». Про це повідомляє пресслужба ДБР.
У повідомленні йдеться, що новоприбулим погрожували поселенням серед «відторгнутих загалом» в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про факти смерті від побоїв.
У слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких травм одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправної колонії на Полтавщині. Експертиза відео підтвердила його справжність. Відео долучили до матеріалів кримінального провадження як один з доказів протиправних дій працівників колонії.
У матеріалах також містяться й інші факти катувань у цій та інших виправних установах, які наразі є предметом дослідження.
Слідчі ДБР проводять роботу щодо встановлення інших фактів катувань та збір доказів щодо причетності інших службових осіб колонії, в тому числі керівного складу.
Також проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих закладах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі.
Процесуальне керівництво слідством здійснює Офіс Генерального прокурора України.
Нагадаємо, вчора про те, що ДБР проводить масштабні обшуки в Божковській виправній колонії повідомляло агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.
Раніше «Кременчуцький Телеграф» досліджував скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію.
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