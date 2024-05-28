ДБР проводить обшуки у Божковській виправній колонії на Полтавщині через можливі тортури

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У правоохоронців з'явилась інформація про численні порушення прав ув’язнених та тортури

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить масштабні обшуки в Божковській виправній колонії в Полтавській області. У правоохоронців з'явилась інформація про численні порушення прав ув’язнених і тортури у цьому виправному закладі. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За інформацією джерела, слідчі дії також проводять в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби та в її керівника Георгія Романова.

Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань в установах виконання кримінальних покарань правоохоронці також перевіряють підстави отримання Георгієм Романовим у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Увагу ДБР привернули квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі посадовця.

Зазначимо, що раніше мобілізація засуджених в Україні заборонялася на законодавчому рівні. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє окремим категоріям ув'язнених у добровільному порядку мобілізуватися до лав ЗСУ.

Нещодавно заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповідала, що станом на 21 травня понад 3 тисячі засуджених вже подали заяви на добровільну мобілізацію в обмін на умовно-дострокове звільнення.

А міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що вийшли з в'язниць та приєдналися до ЗСУ вже понад 600 ув'язнених. При цьому повідомлялося, що умовно-достроково звільнені засуджені будуть воювати на фронті переважно на посадах штурмовиків.

Потенційно за кількості ув’язнених приєднатися до лав захисників України може близько 20 тисяч засуджених.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» досліджував скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію.