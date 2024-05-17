У Мінюсті назвали кількість засуджених, які висловилися про готовність воювати за Україну

Сьогодні, 19:47 Переглядів: 1

Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав закон про мобілізацію окремих категорій ув’язнених до лав Збройних Сил України. У ньому йдеться, що засуджені, які виявили бажання мобілізуватися, підлягатимуть умовно-достроковому звільненню. Окрім добровільності, передбачається згода від командира військової частини, відповідність психічного стану та стану здоров’я ув’язненого вимогам служби в ЗСУ та більше як три роки терміну перебування у в’язниці до закінчення визначеного покарання.

За попередніми даними близько 4,5 тисяч засуджених погодилися із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю «Главкому», повідомляють на сторінці відомства у Facebook. Вона зазначила, що у квітні Міністерство юстиції проводило опитування серед ув’язнених, де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

- 4,5 тисячі засуджених відповіли: «Так», - зазначила заступниця міністра.

При цьому в міністерстві уточнили, що адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я.

Олена Висоцька пояснила, що коли Міністерство юстиції готувало статистику з цього питання для народних депутатів, то одразу відкинули близько 4 тисяч засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Проте на заваді може стати не стільки «букет» хвороб, скільки відсутність бажання засудженого йти воювати.

За озвученою Мінюстом інформацією, скористатися правом умовно-дострокового звільнення можуть 20 тисяч засуджених.

Олена Висоцька зазначає, що для реалізації закону, яким дозволено деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ, необхідно ухвалити ще ряд підзаконних актів. За її словами, зараз готуються напрацювання спільно з Міністерством оборони та Міністерством внутрішніх справ, які розглянуть на засіданні уряду, а також підсилять внутрішніми наказами цих міністерств. При цьому вона додала, що на це потрібно кілька тижнів і лише тоді цей закон можна буде повноцінно застосовувати.

За даними Мінюсту, станом на 15 травня 2024 року, в українських колоніях перебував 27471 засуджений, у тому числі 1538 жінок.

Мобілізуватися не зможуть особи, котрі засуджені за:

злочини проти національної безпеки України (ст. 109, ст.114-2 Кримінального кодексу);

вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу);

за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156-1 Кримінального кодексу);

тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258-258-6 Кримінального кодексу);

ДТП зі смертельним наслідком вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 статті 286-1 Кримінального кодексу).

Олена Висоцька наголосила, що законодавці виписали закон таким чином, що звільнені засуджені служитимуть в окремих військових підрозділах, але це будуть не тилові частини.

Зазначимо, що Закон «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності» Верховна Рада ухвалила 8 травня 2024 року.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» досліджував скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію.