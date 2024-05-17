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Підприємець з Полтавщини потрапив під суд у Львівській області за незаконний перетин кордону

Сьогодні, 20:22 Переглядів: 318

 

Обвинувачений пред'явив прикордонникам фальшиві документи

Підприємця з Полтавської області судили на Львівщині за спробу перетину державного кордону України з підробними документами. Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду Львівської області від 14 травня.

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений зустрівся із невідомим чоловіком та передав йому усі свої дані для виготовлення фальшивих документів. Згодом спільник передав полтавцю тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії, у якій зазначено, що полтавець є не придатним до військової служби та його виключили з військового обліку.

З цими документами 30 квітня чоловік хотів перетнути державний кордон на пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне» та показав прикордонникам свої «документи». Проте прикордонники виявили підробку та викликали на місце поліцію. 

Під час суду полтавець розкаявся та повністю визнав вину. Суд визнав чоловіка винним за  ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів) Кримінального кодексу України. Тепер чоловік має заплатити 10,2 тис. грн штрафу. 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: tsn.ua
Теги: суд перетин кордону підробка документів
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