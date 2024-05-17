На Полтавщині запрацює мобільний ЦНАП

Пирятинська громада на Полтавщині отримала мобільний центр надання адміністративних послуг від Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
У фургоні мобільного ЦНАПу знаходиться офіс, обладнаний усім необхідним для роботи фахівців та прийому громадян — безоплатний інтернет, опалення, кондиціонування, вентиляцію, електрику, вбудовані меблі, комп’ютерне та офісне устаткування.
Мобільний ЦНАП має облаштований вхід-вихід зі зручними сходами й допоміжним обладнанням — це робить його доступним для старшого населення та людей з інвалідністю.
Запровадження такої ініціативи покращить доступ до адміністративних послуг для людей, які стикаються з проблемами через географічну віддаленість. У першу чергу це стосується і маломобільних груп населення.
Мобільний ЦНАП надаватиме таку ж кількість послуг, як і будь-який стаціонарний ЦНАП у громаді.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, чи зможуть військовозобов’язані оновити свої облікові дані у місцевому ЦНАПі.
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