На Полтавщині запрацює мобільний ЦНАП

Сьогодні, 21:11 Переглядів: 89

Пирятинська громада на Полтавщині отримала мобільний центр надання адміністративних послуг від Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

У фургоні мобільного ЦНАПу знаходиться офіс, обладнаний усім необхідним для роботи фахівців та прийому громадян — безоплатний інтернет, опалення, кондиціонування, вентиляцію, електрику, вбудовані меблі, комп’ютерне та офісне устаткування.

Мобільний ЦНАП має облаштований вхід-вихід зі зручними сходами й допоміжним обладнанням — це робить його доступним для старшого населення та людей з інвалідністю.

Запровадження такої ініціативи покращить доступ до адміністративних послуг для людей, які стикаються з проблемами через географічну віддаленість. У першу чергу це стосується і маломобільних груп населення.

Мобільний ЦНАП надаватиме таку ж кількість послуг, як і будь-який стаціонарний ЦНАП у громаді.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, чи зможуть військовозобов’язані оновити свої облікові дані у місцевому ЦНАПі.