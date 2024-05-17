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Завтра графік погодинного відключення електроенергії на Полтавщині застосовуватися не буде

Сьогодні, 21:20 Переглядів: 93

 

«Полтаваобленерго» закликає мешканців області у пікові години економніше користуватися побутовими приладами та освітленням

У суботу, 18 травня, в Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде.

Про це повідомило ПАТ «Полтаваобленерго».

В компанії додали, що НЕК «Укренерго» на вихідні дні не довело ліміти споживання електричної потужності.

- Закликаємо мешканців області у пікові години, з 19.00 до 22.00, економніше користуватися побутовими приладами та освітленням, і допомогти зменшити навантаження на енергосистему, забезпечуючи стабільну роботу електромереж, - закликали в «Полтаваобленерго».

Нагадаємо, раніше радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що нинішні відключення світла можуть тривати до серпня-вересня.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення світла відключення електроенергії
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