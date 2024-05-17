Потепліє, але вдень дощитиме: якою буде погода в Кременчуці на вихідні 18-19 травня

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На вихідні дні в Кременчуці та районі прогнозують теплу погоду – температура вночі +13°C, а вдень +20-21°C.

У суботу, 18 травня, зранку очікується похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ніч та ранок пройдуть без опадів, а удень можливий дощ із грозою, який до вечора має припинитися.

У неділю, 19 травня, у Кременчуці очікується ясна погода, але у другій половині дня також можливий дощ із грозою.

Вітер західний та північно-західний, 1-2 м/с.