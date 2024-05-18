У Полтаві стартував чемпіонат України з параплавання

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Чемпіонат є відбірковим етапом для формування національної збірної команди для участі в Паралімпійських іграх-2024

17 травня у Полтаві розпочався чемпіонат України з параплавання серед спортсменів із ураженням опорно-рухового апарату, порушеннями зору, вадами фізичного та розумового розвитку. Проходять змагання на базі «Центру спортивної підготовки». Про це повідомили на facebook-сторінці управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації.

Як зазначили в управлінні, чемпіонат є відбірковим етапом для формування національної збірної команди для участі в Паралімпійських іграх-2024. Вони розпочнуться наприкінці серпня у Франції.

Загалом участь у чемпіонаті беруть 145 спортсменів із усіх регіонів України на всіх олімпійських дистанціях.