У Полтавській області працювала протиповітряна оборона: росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру (доповнено)

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 52

Загалом ППО працювала у 5 областях України і знищила 13 «Shahed-131/136».

Уночі 18 травня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка знищила «Shahed-131/136». Про це повідомили на телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

Вказано, що ударні дрони росіяни запускали з районів Приморсько-Ахтарська та Курська РФ. Загалом ППО працювала у 5 областях України і знищила 13 «Shahed-131/136».

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БпЛА російської армії пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Про це розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі. За його словами, внаслідок атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 16 травня росіяни атакували Полтавщину безпілотниками. Руйнувань цивільної або критичної інфраструктури тоді не виявили.