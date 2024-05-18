Сьогодні в Україні набрав чинності закон про вдосконалення мобілізацію: що змінюється

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 3

«Кременчуцький Телеграф» протягом останнього півріччя досліджував усі зміни та новації, які містить закон про вдосконалення мобілізації. Верховна Рада України ухвалила цей закон 11 квітня, і сьогодні, 18 травня, він набирає чинності. А тому нагадуємо нашим читачам його основні положення, а також норми інших законів та постанов уряду, які доповнюють цей закон та стосуються більшості військовозобов’язаних.

Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, змінить підхід до цієї війни — Міноборони

Відсьогодні призовний вік в Україні знижено з 27 до 25 років. На військову службу й раніше могли призивати чоловіків віком до 27 років у разі наявності досвіду проходження військової служби (строкової, або за контрактом), закінчення ними військової кафедри вишу чи добровільної згоди. Тепер для осіб старше 25 років ця умова не обов’язкова.

У Кременчуці військові ТЦК з поліцією продовжуватимуть патрулювання вулиць — Волков

Усі військовозобов'язані мають постійно носити із собою військовий квиток (військо-обліковий документ) та пред'являти його на вимогу військовослужбовця ТЦК, або поліцейського.

Чи зможуть військовозобов’язані оновлювати свої військово-облікові дані у Кременчуцькому ЦНАПі

Усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів - до 16 липня.

Що потрібно буде вказувати в електронному кабінеті військовозобов'язаного — Міноборони

Сьогодні Міноборони запустило електронний кабінет та мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов’язаних, призовників та резервистів. Оновити свої облікові дані можна за його допомогою, або у ЦНАПі, не відвідуючи ТЦК та СП. З 18 червня у додатку «Резерв+» буде QR-код, який зможуть сканувати представники влади.

Застосунок «Резерв+» вже доступний для завантаження. Для операційної системи IOS його можна скачати ТУТ, а для Android ТУТ.

Військовозобов’язаним при оновленні даних в ТЦК почали вклеювати у військовий квиток штрих-код

Оновлення військово-облікових даних включає і проходження військово-лікарської комісії. Під час дії воєнного стану військовозобов’язанім повинні проходити ВЛК щорічно. Втім, після оновлення даних направлення на проходження ВЛК може бути виданий пізніше, адже за такий короткий термін пройти ВЛК усім військовозобов’язаним фізично неможливо.

Через зміни у законодавстві усіх чоловіків з травня направлятимуть на проходження ВЛК

Уся оновлена ​​інформація про військовозобов'язаного знаходиться у системі «Оберіг», яка стала доступною для працівникам ТЦК, поліції та прикордонників.

Військовозобов’язаним при оновленні даних у військовий квиток вклеюють штрих-код

З 4-го травня в Україні немає статусу «обмежено придатних» - усім військовозобов’язаним, які мали такий статус, потрібно пройти повторну ВЛК, яка визначить придатність до військової служби. Ті, хто отримав II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), також мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.

«Обмежено придатних» військовозобов'язаних не буде – таким чоловікам потрібно повторно пройти ВЛК

В Україні значно зросли штрафи за порушення правил військового обліку. Під час воєнного стану їх розмір становить від 17 000 до 25 500 гривень. За несплату штрафів можливий арешт майна та списання коштів з рахунків. До порушника також можуть бути застосовані інші обмеження – оголошення у розшук, адміністративне затримання поліцією з доставленням у ТЦК, тимчасове обмеження у праві керування автотранспортом (через суд).

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Якщо особа не знаходиться за адресою, вказаною в її облікових даних в ТЦК, і фізично не отримала повістку, вона може вважатиметься врученою за дотриманням певних вимог.

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За ухилення від призову по мобілізації військовозобов’язаному загрожує кримінальна відповідальність за статтею 336 ККУ з покаранням у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

У Мінюсті назвали кількість засуджених, які висловилися про готовність воювати за Україну

Деякі ув’язнені можуть добровільно мобілізуватися та захищати Україну – відповідний закон був підписаний Президентом України напередодні.