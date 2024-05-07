Що потрібно буде вказувати в електронному кабінеті військовозобов'язаного — Міноборони

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 119

Про нюанси роботи електронного кабінету військовозобов’язаного в ефірі «Радіо Свобода» розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

— 18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного… Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам, — зазначила вона.

За словами Катерини Черногоренко, кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом, може досягати 80%. Для того, щоб оновити дані в електронному кабінеті, потрібно буде завантажити застосунок, авторизуватися та заповнити необхідні поля.

Це можна бути робити дистанційно, без візиту до ТЦК та СП. Надалі, для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним й далі це буде вже робота між військовозобов’язаним та працівником ТЦК. Оновити свої дані можна буде навіть із з-за кордону,

У Міністерстві оборони зараз працюють над тим, щоб в електронному кабінеті військовозобов’язаного була доступна проста і зручна функція — авторизуватися, вказати номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання. Пісдя цього можна буде отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних «Оберіг» для того, щоб передивитися, які дані щодо особи є в реєстрі.

Що загрожує тим, хто порушує правила військового обліку

Наразі військовозобов’язані, які порушують правила військового обліку, або законодавство про мобілізацію, притягуються до адміністративної відповідальності. Однак новий урядовий законопроєкт № 10379 про внесення змін до КУпАП та ККУ щодо посилення відповідальності за військові правопорушення значно збільшує розміри штрафів за ці правопорушення.

Так, за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення), штраф становить від 3 400 до 5 100 грн, а за порушення в особливий період — від 17 000 до 25 500 грн.

Наразі за порушення правил військового обліку встановлена адмінвідповідальність у вигляді штрафу від 510 до 850 грн. За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період згідно зі статтею 210-1 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3 400 до 5100 грн.

А основна новація законопроєкту № 10379 у тому, що за чинним законом для того, щоб притягнути до адмінвідповідальності потрібна присутність особи, на яку накладається штраф. Треба скласти протокол про адміністративне правопорушення і на підставі нього видається постанова, яка є документом для стягнення грошей. У проєкті нового закону процедуру складання протоколу прибрали. Штрафи пропонується стягувати за тою процедурою, як зараз стягуються штрафи за перевищення швидкості з використанням фотофіксації порушення — такий прецедент є в українському законодавстві.

Крім того, у законопроєкті передбачений додатковий важіль впливу на порушників. У разі свідомого ігнорування повісток, порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію, керівництво ТЦК може звернутися до поліції з проханням примусово доставити чоловіка до ТЦК та СП.

Якщо поліції це зробити не вдасться, очільник ТЦК надсилає поштою військовозобов’язаному рекомендованого листа з вимогою прибути до ТЦК. Днем вручення вимоги вважається день розписки або відмови в отриманні.

Якщо протягом 10 днів чоловік ігнорує цю вимогу, керівник ТЦК звертається до суду із позовом щодо обмеження порушнику права користуватися транспортними засобами до виконання ним вимоги.

Нагадаємо, законопроєкт № 10062 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану» був ухвалений Верховною Радою на початку квітня. Ним передбачено запровадження електронного кабінету військовозобов’язаного.