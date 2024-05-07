Україна дає великих людей: у художній галереї свою книгу представив мистецтвознавець Віталій Ханко

Сьогодні, 18:40 Переглядів: 92

У свої 86 років науковець активно розповідає про мистецтво: опрацьовані та написані наукові праці, життя та творчість українських митців, цікаві історії із життя

Сьогодні, 7 травня, у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася презентація книги полтавського мистецтвознавця Віталія Ханка «Ілюстрований каталог фонду мистецтвознавця Віталія Ханка у Полтаві». Послухати знаного науковця у галузі мистецтва зібралося багато людей — колеги, поціновувачі мистецтва, майбутні художники, преса.

На заході Віталій Миколайович активно спілкувався з присутніми та розповідав про свою родину, наукову і творчу діяльність та про відомих митців Полтавщини, творчість яких досліджував та висвітлював у своїх наукових працях.

Народився та виріс науковець у Полтаві. Його батьки — нащадки заможних козацьких родів, тому ще малим хлопцем звик бачити вдома різні витвори мистецтва. До того ж пан Ханко — не перший художник у родині: його батько, дядько та бабуся також малювали. На зустріч із глядачами чоловік приніс архівні фото та документи своєї родини — свідоцтва про народження батька та дядька, датовані початком ХХ століття, фотографії бабусі, дядька та його дружини.

Навчався митець спочатку у Миргородському керамічному технікумі імені Миколи Гоголя. Пригадує:

— За три місяці до вступу на навчання я намалював портрет відомого миргородського різьбяра. І його тоді в технікумі так добре оцінили. Бо я ще малюванню професійно не вчився, але задатки вже мав.

Але після закінчення керамтехнікуму вирішив, що він хоче бути не художником, а досліджувати мистецтво. Тому навчання продовжує в петербурзькому Інституті живопису, скульптури та архітектури імені Іллі Рєпіна. Паралельно із навчанням у Петербурзі розпочав роботу у Полтавському художньому музеї на посаді заступника директора з наукової роботі, потім викладав у полтавських вишах.

Віталій Ханко є автором понад 1700 наукових праць про мистецтво та його діячів, зокрема про художника Опанаса Сластьона, архітектора і кераміста Василя Кричевського та багатьох інших.

Пов’язує мистецтво Віталія Миколайовича і з Кременчуком — розповідав про свою дружбу із місцевим художником Анатолієм Дяченком та співпрацю із художницею Наталією Юзефович, яка майже сорок років жила і працювала у Кременчуці.

На презентацію науковець приніс кілька своїх книг — власне «Ілюстрований каталог фонду мистецтвознавця Віталія Ханка у Полтаві», «Миргород як осередок керамічної освіти в Україні» та дев’ятий том у двох книгах «Полтавіки. Полтавської енциклопедії», присвячений образотворчому та декоративному мистецтву. Пан Ханко є упорядником та автором багатьох наукових праць, що увійшли до енциклопедії.

Віталій Миколайович розповів, що цей двотомник охоплює наукові розповіді про мистецтво від часів Палеоліту і аж до сьогодення, а бібліографічний покажчик містить книги аж 16-ма іноземними мовами. Також чоловік пригадує, спочатку мало хто вірив, що він сам уклав дві такі великі книги.

— У Києві ще й перепитували, чи дійсно це моя праця, — не вірили, що я сам міг провести таку колосальну роботу.

Наразі науковець працює спільно зі своїм сином Остапом, теж мистецтвознавцем та видавцем. «Ілюстрований каталог фонду» батько й син уклали у співавторстві.

Нині Віталій Ханко є членом трьох нацональних спілок та лауреатом чотирьох премій, а свою наукову діяльність припиняти не збирається. Жартує:

— Більшість лауреатів Нобелівської премії за знаком зодіаку — Діви. І я теж Діва. Так що щось воно значить.

Науковець приїздив до Кременчука і у грудні 2022 року. Тоді він у стінах художньої галереї презентував «Бібліографічний ілюстрований покажчик праць. Ювілейне видання», виданий до його 85-річного ювілею.