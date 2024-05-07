Україна дає великих людей: у художній галереї свою книгу представив мистецтвознавець Віталій Ханко

У свої 86 років науковець активно розповідає про мистецтво: опрацьовані та написані наукові праці, життя та творчість українських митців, цікаві історії із життя
Сьогодні, 7 травня, у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася презентація книги полтавського мистецтвознавця Віталія Ханка «Ілюстрований каталог фонду мистецтвознавця Віталія Ханка у Полтаві». Послухати знаного науковця у галузі мистецтва зібралося багато людей — колеги, поціновувачі мистецтва, майбутні художники, преса.
На заході Віталій Миколайович активно спілкувався з присутніми та розповідав про свою родину, наукову і творчу діяльність та про відомих митців Полтавщини, творчість яких досліджував та висвітлював у своїх наукових працях.
Народився та виріс науковець у Полтаві. Його батьки — нащадки заможних козацьких родів, тому ще малим хлопцем звик бачити вдома різні витвори мистецтва. До того ж пан Ханко — не перший художник у родині: його батько, дядько та бабуся також малювали. На зустріч із глядачами чоловік приніс архівні фото та документи своєї родини — свідоцтва про народження батька та дядька, датовані початком ХХ століття, фотографії бабусі, дядька та його дружини.
Навчався митець спочатку у Миргородському керамічному технікумі імені Миколи Гоголя. Пригадує:
— За три місяці до вступу на навчання я намалював портрет відомого миргородського різьбяра. І його тоді в технікумі так добре оцінили. Бо я ще малюванню професійно не вчився, але задатки вже мав.
Але після закінчення керамтехнікуму вирішив, що він хоче бути не художником, а досліджувати мистецтво. Тому навчання продовжує в петербурзькому Інституті живопису, скульптури та архітектури імені Іллі Рєпіна. Паралельно із навчанням у Петербурзі розпочав роботу у Полтавському художньому музеї на посаді заступника директора з наукової роботі, потім викладав у полтавських вишах.
Віталій Ханко є автором понад 1700 наукових праць про мистецтво та його діячів, зокрема про художника Опанаса Сластьона, архітектора і кераміста Василя Кричевського та багатьох інших.
Пов’язує мистецтво Віталія Миколайовича і з Кременчуком — розповідав про свою дружбу із місцевим художником Анатолієм Дяченком та співпрацю із художницею Наталією Юзефович, яка майже сорок років жила і працювала у Кременчуці.
На презентацію науковець приніс кілька своїх книг — власне «Ілюстрований каталог фонду мистецтвознавця Віталія Ханка у Полтаві», «Миргород як осередок керамічної освіти в Україні» та дев’ятий том у двох книгах «Полтавіки. Полтавської енциклопедії», присвячений образотворчому та декоративному мистецтву. Пан Ханко є упорядником та автором багатьох наукових праць, що увійшли до енциклопедії.
Віталій Миколайович розповів, що цей двотомник охоплює наукові розповіді про мистецтво від часів Палеоліту і аж до сьогодення, а бібліографічний покажчик містить книги аж 16-ма іноземними мовами. Також чоловік пригадує, спочатку мало хто вірив, що він сам уклав дві такі великі книги.
Наразі науковець працює спільно зі своїм сином Остапом, теж мистецтвознавцем та видавцем. «Ілюстрований каталог фонду» батько й син уклали у співавторстві.
Нині Віталій Ханко є членом трьох нацональних спілок та лауреатом чотирьох премій, а свою наукову діяльність припиняти не збирається. Жартує:
Науковець приїздив до Кременчука і у грудні 2022 року. Тоді він у стінах художньої галереї презентував «Бібліографічний ілюстрований покажчик праць. Ювілейне видання», виданий до його 85-річного ювілею.
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