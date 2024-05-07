Міська влада Горішніх Плавнів співпрацює з міжнародними партнерами

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 138 Партнерський проєкт

Наприкінці квітня відбулася зустріч в онлайн-форматі між представниками міської адміністрації Горішніх Плавнів та міста Фрідріхсгафена (Німеччина). Сторони розглянули можливості співпраці у сфері промисловості, зокрема, підтримки місцевої інфраструктури, а також — у культурно-освітній галузі. Про напрямки партнерської співпраці між громадами — у матеріалі видання «Хроніки тижня».

Онлайн-зустріч проходила 11 квітня в малій залі міської ради. Іноземну делегацію представляли бургомістр Фрідріхсгафена (федеральна земля Баден-Вюртемберг) Дітер Штаубер, проєктний менеджер Стефан Церер, діловод Леся Шевчук. Горішньоплавнівську громаду — міський голова Дмитро Биков, його заступники Олександр Чуприна, Надія Угнічева, Іван Павленко, секретар міської ради Сергій Дорота, директорка департаменту економічного розвитку та ресурсів виконкому міської ради Ольга Овчиннікова. Під час зустрічі учасники обмінялися короткими презентаціями громад, досвідом та напрацюваннями. Стефан Церер представив промислове місто Фрідріхсгафен, яке розташоване на березі Боденського озера. У ньому мешкає 63 тис. осіб. У місті знаходяться виробничі майданчики важливих компаній. Серед них ZF Friedrichshafen — виробник автомобільних запчастин, концерн Zeppelin GmbH. На цих потужностях виробляють, зокрема, будівельну техніку Caterpillar, спеціальні машини для наземних і підземних гірничих робіт, великогабаритне та спеціальне обладнання для шахт.

«Фрідріхсгафен має багату історію. Щороку його відвідує багато туристів», — додав Стефан Церер.

Дмитро Биков зазначив, що на території громади разом із вимушеними переселенцями наразі проживає близько 60 тис. осіб. У рамках реалізації реформи децентралізації у складі громади Горішні Плавні об’єднали 15 сіл, серед яких є Келеберда, заснована у XV столітті. Понад 1000 бійців з-поміж мешканців Горішніх Плавнів, наголосив мер, знаходяться в рядах Збройних силах України, захищають суверенітет і незалежність держави.

Дмитро Биков також розповів, що в місті працюють підприємства компанії Ferrexpo, що добувають залізну руду, з якої виробляють високоякісні залізорудні окатки.

«Ferrexpo відправляє свою продукцію на сталеливарні підприємства в Німеччину, Австрію, Японію, Китай, Південну Корею, Туреччину, інші країни. У місті працюють підприємства трикотажної промисловості, багато із них — на замовлення Міністерства оборони України», — зазначив міський голова.

У громаді, зауважив мер, розвинені спортивна, культурно-мистецька, освітня інфраструктури. Є високі спортивні досягнення. Під час обговорення солідарного партнерства між містами Дмитро Биков зазначив, що Горішньоплавнівська громада прагне співпрацювати в напрямах промисловості, комунального господарства, у сфері освіти, культури, туризму.

«А ще були б дуже вдячні за підтримку вимушених переселенців та технічну допомогу для об’єктів критичної енергоінфраструктури міста й регіону», — вказав мер.

Тепер міські ради мають ухвалити відповідні рішення про встановлення солідарного партнерства між Горішніми Плавнями та Фрідріхсгафеном. Після цього настане етап обговорення подальших кроків у рамках укріплення співпраці. Як повідомили в міській адміністрації Горішніх Плавнів, зустріч відбулася за сприяння проєкту «Муніципальні партнерства з Україною», який реалізується з 2015 року за безпосереднім дорученням

Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини з метою підтримки дружніх та партнерських взаємин між територіальними громадами Німеччини та України. Сервісна служба «Міста в Єдиному Світі (SKEW)» некомерційного ТОВ «Engagement Global» у рамках реалізації проєкту надає підтримку близько 214 партнерським зв’язкам між територіальними громадами двох країн. SKEW консультує та супроводжує українські громади в розбудові співробітництва з німецькими партнерами у сфері муніципального розвитку, зокрема, з енергоефективності та ефективного місцевого самоврядування. Співробітники проєкту «Муніципальні партнерства з Україною», які працюють у Фонді Конрада Аденауера та Німецькому товаристві міжнародного співробітництва (GIZ), допомагають громадам на місцях.

«Партнерство солідарності між німецькими й українськими громадами виникло під час війни й надає можливості співпрацювати на рівні міст, районів і регіонів. проєкт має фонди малих проєктів, куди можна звернутися для отримання до 50 тис. євро для придбання товарів медичного призначення, надання допомоги службі з надзвичайних ситуацій», — розповіли в міській адміністрації.

Також можуть фінансуватися заходи в Німеччині, спрямовані на підтримку українських біженців, освітню й інформаційну роботу.

Розглядаються заявки на фінансову підтримку від 50 тис. до 250 тис. євро на реалізацію проєктів із партнерства протягом 36 місяців. Є можливість фінансової допомоги в наданні послуг із перевезення гуманітарних вантажів.